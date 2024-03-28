Преимущества остекления зимнего сада

Зимний сад – можно считать той же самой оранжерей, лишь первый вариант позволяет насладиться отдыхом, а вот второй вариант идеален для культивации зелени. Зимний сад используется в холодный период времени. При создании собственного уюта в доме, каждый может предусмотреть место для встреч с гостями. Из-за частых холодов, создание такого места будет одним из востребованных задач. Но для утепления такого строения требуется зимний сад остекление.

Привилегии остекления зимнего сада

Фасадное остекление является эстетическим составляющим, обладающим необходимой функциональностью. Каждый, кто захочет провести свой отдых в зимнее время, он всегда может окунуться в атмосферу экзотической листвы. Особенной эффективным в данном случае смотрится панорамное остекление с применением масштабных стекол. Но и для укрытия от сильных ультрафиолетовых лучей, можно установить жалюзи.

Дополнительно современные зимние сады оснащаются удобными системами, в виде автоматического подогрева крыши, поддержки микроклимата в помещении. Эта система регулируется самостоятельно.

Если потребуется, то можно выбрать безрамный вариант остекления, притом тепло будет максимально удерживаться.

Основные материалы для остекления

В соответствии со статистикой, примерно 80 процентов клиентов стараются использовать остекление из алюминиевого профиля. Такой вариант самый недорогой, но качественный и довольно прочный. Именно поэтому заказчику не придется дополнительно укреплять стены, либо строить каркас

У профильного остекления много особенностей:

Легкость установки конструкции; Весьма доступная стоимость; Сбережет все тепло; Смотрится идеально; Пропускает необходимое количество света; Долговечность конструкции; Пожаробезопасный; Стойко простоит при вандализме.

Алюминиевая конструкция все же проводит часть тепла, именно поэтому в российских климатических условиях применяются специальные профильные установки, оснащенные с термоизолирующей вставкой.

Применение ПВХ профилей и деревянных оконных рам

Не столь популярны для остекления профили ПВХ и деревянные конструкции. Особенности пластиковых окон в том, что данные конструкции прекрасно сохраняют все тепло, отлично подходят в виде однокамерных моделей. Но данная разновидность остекления прекрасно подойдет в качестве панорамного сооружения.