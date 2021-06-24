Выбираем входные двери для дома согласно назначению: металлические, либо с отделкой МДФ

Разнообразный ассортимент специализированных магазинов позволяет недорого купить металлические входные двери. При этом много моделей с отделкой МДФ, но многие сомневаются, подходят ли такие полотна в качестве наружных для дома. Обо всех нюансах выбор поговорим с консультантами компании Cortez. В каталоге интернет-магазина https://cortez.ua/g23240852-vhodnye-dveri представлен большой выбор моделей, в том числе без обшивки, а также надежные дверные полотна с отделкой МДФ. Цены на изделия самые разные, зависят от множества факторов. Далее в статье узнаем, что лучше приобрести для частного дома, коттеджа.

Как выбрать входные двери для дома

Нужно помнить, что входные двери для дома подвергаются воздействию многочисленных негативных факторов окружающей среды. Конденсат, промерзание, коррозия негативно сказываются на покрытии и материале, поэтому нужно выбирать заведомо варианты, которые выдержат жесткие условия эксплуатации.

Металлические наружные двери обладают прекрасными эксплуатационными качествами, при этом отлично защищают от холода, посторонних шумов. Кроме того, основа из металла подходит для отделки самыми разными материалами, поэтому можно выбрать дверное полотно с имитацией натурального дерева или иных фактурных поверхностей,

Важно обратить внимание на наполнитель. Как показывает практика, можно даже недорого купить входные двери с количеством слоев утеплителя от четырех. Цена особо не влияет от внутреннего содержания, но лучше выбрать изначально максимально теплый вариант, чтобы зимой не мерзнуть, а летом не расходовать попусту энергию кондиционера из-за тепловых потерь.

Купить недорого наружные двери с отделкой МДФ

Продолжая тему тепловой изоляции, нужно также обратить внимание на обшивку. Можно купить недорого наружные двери с отделкой МДФ. Материал толщиной 10-20 мм станет дополнительным барьером против тепловых потерь. Свойства МДФ позволяют его применять для обшивки наружных уличных дверей, так что подходит для полотен в частный дом.

Внимание также должно быть к уплотнительным резинкам. Их должно быть 3-4 для эффективного сопротивления тепловым потерям. В большем количестве контуров нет смысла, иначе качество прилегания будет приближаться к вакууму, что плохо скажется на воздухообмене.

В профильном магазине можно купить качественные наружные двери по доступной цене. Есть моменты, на которых стоит экономить, но многие параметры нужно соблюдать, в противном случае дверное полотно будет плохо справляться с основными функциями. Обращайтесь за помощью к консультантам, чтобы недорого выбрать и приобрести качественные конструкции в частный дом. Живите с комфортом!