Достоинства организации «Стройлескомплект»

Если клиент обратится в указанную фирму, ему не придётся обращаться к электрикам, кровельщикам, малярам и т.п. – компания осуществляет возведение деревянного дома «под ключ».

Почему стоит сотрудничать с данной организацией?

Среди преимуществ компании https://slkbrus.ru/ по строительству загородных домов и хозяйственных сооружений в в Тюмени выделяются следующие:

Высокое качество материала.

Древесина обрабатывается при помощи многофункционального современного оборудования.

Умеренные цены на оказание услуг.

Огромный выбор проектов.

Стоимость конечного расчёта всегда неизменна, фирма всегда опирается только на смету.

Обязательное соблюдение обозначенных сроков.

В компании работают только опытные сотрудники.

Стадии работ

Создание проекта. На данном этапе работники фирмы «Стройлескомплект» считаются с пожеланиями клиента по расположению хозяйственных построек на территории, по общей площади участка, по числу и расположению комнат, по внешнему виду.

На данной стадии многие ориентируются на образцы проектов, которые есть на официальном сайте компании.

Возведение фундамента. Сначала сотрудники выполняют необходимые замеры, определяют характер и свойства грунта. На основе указанных данных выбирается оптимальная технология возведения основания.

Установка сруба. Стены будущей постройки возводятся из материала собственного изготовления. Также при установке сруба между слоями укладывается надёжный утеплитель. А чтобы избежать деформации, проводится монтаж компенсаторов усадки. После этого устанавливается стропильная конструкция согласно данным проекта.

Внутренняя отделка. Фирма «Стройлескомплект» выполняет перечень отделочных мероприятий:

Шлифовка строительных конструкций.

Обработка антисептиком.

Окраска защитными материалами.

Производство и монтаж окон.

Производство, установка и покраска лестниц.

Установка межэтажных перегородок.

Производство столярных конструкций.

Обратная связь

Чтобы убедиться в достоинствах данной фирмы и задать необходимые вопросы касательно строительства деревянного дома на своём участке, достаточно набрать +7 (3452) 65-81-02 и назначить встречу. Сотрудники организации с удовольствием проконсультируют клиента – расскажут о спектре услуг фирмы, основных типах работ, рассчитают цену проекта и сделают покупателю конкретное предложение.