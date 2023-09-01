Достоинства организации «Стройлескомплект»

Если клиент обратится в указанную фирму, ему не придётся обращаться к электрикам, кровельщикам, малярам и т.п. – компания осуществляет возведение деревянного дома «под ключ».
Почему стоит сотрудничать с данной организацией?
- Среди преимуществ компании https://slkbrus.ru/ по строительству загородных домов и хозяйственных сооружений в в Тюмени выделяются следующие:
- Высокое качество материала.
- Древесина обрабатывается при помощи многофункционального современного оборудования.
- Умеренные цены на оказание услуг.
- Огромный выбор проектов.
- Стоимость конечного расчёта всегда неизменна, фирма всегда опирается только на смету.
- Обязательное соблюдение обозначенных сроков.
- В компании работают только опытные сотрудники.
Стадии работ
Создание проекта. На данном этапе работники фирмы «Стройлескомплект» считаются с пожеланиями клиента по расположению хозяйственных построек на территории, по общей площади участка, по числу и расположению комнат, по внешнему виду.
На данной стадии многие ориентируются на образцы проектов, которые есть на официальном сайте компании.
Возведение фундамента. Сначала сотрудники выполняют необходимые замеры, определяют характер и свойства грунта. На основе указанных данных выбирается оптимальная технология возведения основания.
Установка сруба. Стены будущей постройки возводятся из материала собственного изготовления. Также при установке сруба между слоями укладывается надёжный утеплитель. А чтобы избежать деформации, проводится монтаж компенсаторов усадки. После этого устанавливается стропильная конструкция согласно данным проекта.
Внутренняя отделка. Фирма «Стройлескомплект» выполняет перечень отделочных мероприятий:
- Шлифовка строительных конструкций.
- Обработка антисептиком.
- Окраска защитными материалами.
- Производство и монтаж окон.
- Производство, установка и покраска лестниц.
- Установка межэтажных перегородок.
- Производство столярных конструкций.
Обратная связь
Чтобы убедиться в достоинствах данной фирмы и задать необходимые вопросы касательно строительства деревянного дома на своём участке, достаточно набрать +7 (3452) 65-81-02 и назначить встречу. Сотрудники организации с удовольствием проконсультируют клиента – расскажут о спектре услуг фирмы, основных типах работ, рассчитают цену проекта и сделают покупателю конкретное предложение.