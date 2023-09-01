Достоинства организации «Стройлескомплект»

Строительство деревянных домов в ТюмениЕсли клиент обратится в указанную фирму, ему не придётся обращаться к электрикам, кровельщикам, малярам и т.п. – компания осуществляет возведение деревянного дома «под ключ».

Почему стоит сотрудничать с данной организацией?

  • Среди преимуществ компании https://slkbrus.ru/ по строительству загородных домов и хозяйственных сооружений в в Тюмени выделяются следующие:
  • Высокое качество материала.
  • Древесина обрабатывается при помощи многофункционального современного оборудования.
  • Умеренные цены на оказание услуг.
  • Огромный выбор проектов.
  • Стоимость конечного расчёта всегда неизменна, фирма всегда опирается только на смету.
  • Обязательное соблюдение обозначенных сроков.
  • В компании работают только опытные сотрудники.

Стадии работ

Создание проекта. На данном этапе работники фирмы «Стройлескомплект» считаются с пожеланиями клиента по расположению хозяйственных построек на территории, по общей площади участка, по числу и расположению комнат, по внешнему виду.

На данной стадии многие ориентируются на образцы проектов, которые есть на официальном сайте компании.

Возведение фундамента. Сначала сотрудники выполняют необходимые замеры, определяют характер и свойства грунта. На основе указанных данных выбирается оптимальная технология возведения основания.

Установка сруба. Стены будущей постройки возводятся из материала собственного изготовления. Также при установке сруба между слоями укладывается надёжный утеплитель. А чтобы избежать деформации, проводится монтаж компенсаторов усадки. После этого устанавливается стропильная конструкция согласно данным проекта.

Внутренняя отделка. Фирма «Стройлескомплект» выполняет перечень отделочных мероприятий:

  • Шлифовка строительных конструкций.
  • Обработка антисептиком.
  • Окраска защитными материалами.
  • Производство и монтаж окон.
  • Производство, установка и покраска лестниц.
  • Установка межэтажных перегородок.
  • Производство столярных конструкций.

Обратная связь

Чтобы убедиться в достоинствах данной фирмы и задать необходимые вопросы касательно строительства деревянного дома на своём участке, достаточно набрать +7 (3452) 65-81-02 и назначить встречу. Сотрудники организации с удовольствием проконсультируют клиента – расскажут о спектре услуг фирмы, основных типах работ, рассчитают цену проекта и сделают покупателю конкретное предложение.

Строительство, ремонт — 01. 09. 2023

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