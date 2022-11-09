Цели использования и особенности принтеров для чеков

В наше время большое количество предприятий и магазинов, которые используют POS-систему для оптимизации работы, пользуются принтерами для печати чеков. Это и правда очень упрощает процесс работы и торговли. Однако возникает вопрос относительно того, как среди большого количества приборов выбрать наиболее подходящий. Сейчас мы в этом разберемся.

Существует три варианта принтеров для печати чеков. Это термопринтер, матричный и струйный. В первом случае для работы используется специальная бумага, которая обработана веществом, чувствительным к высоким температурам. Печатающая головка оставляет выжженный черный след. Таким образом, нужная информация остается на чеке. Принтер для чеков такого типа имеет ряд преимуществ. Это бесшумная работа, доступная цена, быстрый результат. Поэтому их предпочитают для установки в магазинах и супермаркетах. Готовый чек имеет высокую четкость, нанесенная информация очень легко читается.

Для матричных принтеров используют красящую ленту. Такие чеки нечувствительны к высоким температурам. Они могут использоваться на разных производствах и в ресторанном бизнесе. Минусом таких устройств является медленный темп печати, высокая шумность работы. Кроме того, нужно регулярно менять красящую ленту, что приносит дополнительные расходы. Стоит отметить и тот момент, что цена матричных принтеров наиболее низкая.

Струйные принтеры наносят информацию с помощью картриджа, который заполнен краской. Готовый вариант чека имеет высокое качество и четкость. Значит, информация очень легко читается. После печати такой чек должен иметь время на просушку. Краску для печати в картриджах нужно своевременно заправлять. Цена за такое оборудование выше, чем за два предыдущих варианта.

Выбирая принтер для чеков, ориентируйтесь на несколько параметров. Это место, где он будет установлен, условия эксплуатации, нагрузка на прибор. Если места немного, то нужно выбирать компактные модели. Также отдавайте предпочтение принтерам с ударопрочными корпусами. Если в магазине или на предприятии большой поток клиентов, требуется выдавать много чеков, выбирайте модели с оптимальной скоростью печати.

Зная все эти нюансы, выбрать принтер для печати чеков не составит труда. Выбирайте модели проверенных производителей с разными возможностями для подключения. Это обеспечивает высокую мобильность оборудования, а также упростит процесс эксплуатации.