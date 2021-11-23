О Доме Пряжи

Главное направление фирмы, это производство прочной пряжи и изделий из нее. Тут вы можете купить недорогую вязаную шапку. Делается пряжа из шерсти мериносов. Компания изучила доскональную информацию о пряже, приобрела новейшие технологические машины для обработки будущих вещей.
С помощью грамотно подобранной технологии можно успешно использовать необходимые ресурсы. Благодаря им на выходе можно получить пряжу высокого качества. В магазине имеется широкий ассортимент разного вида нитей. Приобретайте модную пряжу мериноса по оптимальной цене.
Что можно купить
- В магазине можно приобрести или заказать с помощью доставки пряжу, которую произвели сотрудники фирмы собственноручно;
- Пряжу, выполненную из трикотажа из Турции. Дом Пряжи сотрудничает с разными производственными компаниями, в том числе и с иностранными фирмами.
- Заказать пряжу для шиться объемного покрывала или пледа. Так же в наличии есть пряжа для вязания.
- Дополнительные аксессуары.
Работа фирмы осуществляется, как с юридическими, так и с физическими лицами.
Мастер классы
Если человек желает освоить методику вязания и узнать о ней подробную информацию, он может прийти на мастер класс. Проведение курсов имеет ряд условий, с ними нужно ознакомиться. Например:
- уточнить стоимость определенного мастер класса по вязанию;
- после предварительной оплаты человек оплачивает место;
- пряжу покупают на месте в компании;
- все инструменты во время проведения мастер-класс даются человеку бесплатно. Ничего покупать не нужно;
- во время курсов человек получит специальную схему, по которой ему нужно будет сшить изделие (например, связать варежки или шапку);
- к сожалению, маленьких детей нужно оставить дома. Посещения с ним запрещены;
- если человек уже оплатил мастер класс и не смог прийти на мероприятие, переживать не стоит. Ему вышлют подробную инструкцию на электронную почту.
Новинки
Кроме пряжи и аксессуаров, можно приобрести уже готовые изделия. Например, шарфы, шапки, вязаные кардиганы ручной работы. Все вещи делаются вручную мастерами.
Их можно стирать, они не потеряют форму после стирки, так же у них достаточно долгий срок службы.
Зимой носить такие вещи просто необходимо, они смогут уберечь от непогоды и помочь не заболеть. Все вещи изготовлены из мягкого, приятного на ощупь материала. Он не чувствуется на теле и не вызывает аллергической реакции. Возможен самовывоз или доставка на дом, по желанию клиента.