О Доме Пряжи

Главное направление фирмы, это производство прочной пряжи и изделий из нее. Тут вы можете купить недорогую вязаную шапку. Делается пряжа из шерсти мериносов. Компания изучила доскональную информацию о пряже, приобрела новейшие технологические машины для обработки будущих вещей.

С помощью грамотно подобранной технологии можно успешно использовать необходимые ресурсы. Благодаря им на выходе можно получить пряжу высокого качества. В магазине имеется широкий ассортимент разного вида нитей. Приобретайте модную пряжу мериноса по оптимальной цене.

Что можно купить

В магазине можно приобрести или заказать с помощью доставки пряжу, которую произвели сотрудники фирмы собственноручно; Пряжу, выполненную из трикотажа из Турции. Дом Пряжи сотрудничает с разными производственными компаниями, в том числе и с иностранными фирмами. Заказать пряжу для шиться объемного покрывала или пледа. Так же в наличии есть пряжа для вязания. Дополнительные аксессуары.

Работа фирмы осуществляется, как с юридическими, так и с физическими лицами.

Мастер классы

Если человек желает освоить методику вязания и узнать о ней подробную информацию, он может прийти на мастер класс. Проведение курсов имеет ряд условий, с ними нужно ознакомиться. Например:

уточнить стоимость определенного мастер класса по вязанию;

после предварительной оплаты человек оплачивает место;

пряжу покупают на месте в компании;

все инструменты во время проведения мастер-класс даются человеку бесплатно. Ничего покупать не нужно;

во время курсов человек получит специальную схему, по которой ему нужно будет сшить изделие (например, связать варежки или шапку);

к сожалению, маленьких детей нужно оставить дома. Посещения с ним запрещены;

если человек уже оплатил мастер класс и не смог прийти на мероприятие, переживать не стоит. Ему вышлют подробную инструкцию на электронную почту.

Новинки

Кроме пряжи и аксессуаров, можно приобрести уже готовые изделия. Например, шарфы, шапки, вязаные кардиганы ручной работы. Все вещи делаются вручную мастерами.

Их можно стирать, они не потеряют форму после стирки, так же у них достаточно долгий срок службы.

Зимой носить такие вещи просто необходимо, они смогут уберечь от непогоды и помочь не заболеть. Все вещи изготовлены из мягкого, приятного на ощупь материала. Он не чувствуется на теле и не вызывает аллергической реакции. Возможен самовывоз или доставка на дом, по желанию клиента.