Поиск поставщиков в Китае с компанией Busy China

Busy ChinaПри ведении предпринимательской деятельности часто требуется надежный партнер, который поможет в решении ряда проблем. И в первую очередь это касается поиска поставщика. На текущий момент многие предпочитают работать именно с Китаем, и компания Busy China предлагает свои услуги на мировом рынке не первый год и зарекомендовала себя с лучшей стороны.

Компания Busy China поможет вам найти поставщика в Китае, оставляйте заявки на сайте: busy-china.com

Перечень услуг

Поиск производителя, а также аналогов европейской продукции.

  • Отслеживание рынка и стоимости товаров.
  • Поиск и проверка надежности поставщика, возможны даже выездные проверки.
  • Ведение переговоров и согласование стоимости.
  • Заказ образцов и доставка их заказчику.
  • Наличие всех требуемых документов.
  • ОДМ и ОЕМ производство продукции.
  • Контроль качества и соответствия, предоставление отчетности.
  • Заключение контракта на международном уровне в строгом соответствии с установленными требованиями.
  • Таможенное оформление.

Почему именно Busy China?

При сотрудничестве с Китаем российский предприниматель может получать огромную прибыль. Но только в том случае, если вся продукция будет достойного качества и соответствовать требованиям покупателя. Но часто в этом плане возникают вопросы и некоторые проблемы.

При импорте заказчик может столкнуться с такими сложностями:

  1. Некачественная продукция.
  2. Задержка при отправке и проблемы в пути.
  3. Подмена продукции или категория не соответствует цене.
  4. Сайт может дать неверную информацию касательно наличие товара на складе и его вида. К примеру, цвет или функционал может не соответствовать.
  5. Изменение условий доставки.

Разумеется, никому не нужны эти проблемы и для того чтобы их избежать, обращаются в Busy China. Компания имеет огромный опыт, и это позволяет в самые сжатые сроки найти надежного поставщика.

Основные особенности поиска поставщиков в Китае

Важно понимать, что порядок работы с производителем и посредником, а также с продавцом отличается и во многом это зависит от статуса партнера.

  1. Партнеры. Заключается договор на поставку продукции при заказе крупной партии. Часто изготовитель напрямую не сотрудничает с заказчиком, а ведут деятельность через посредника. Часто для переговоров требуется переводчик или знание языка.
  2. Крупные оптовики. Это требуется для приобретения более мелкой партии за счет услуг посредников.
  3. Розничные торговцы. Тут заказ идет как средней, так и мелкой партии.
Торговля — 12. 01. 2023

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