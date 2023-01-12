При ведении предпринимательской деятельности часто требуется надежный партнер, который поможет в решении ряда проблем. И в первую очередь это касается поиска поставщика. На текущий момент многие предпочитают работать именно с Китаем, и компания Busy China предлагает свои услуги на мировом рынке не первый год и зарекомендовала себя с лучшей стороны.

Компания Busy China поможет вам найти поставщика в Китае, оставляйте заявки на сайте: busy-china.com

Перечень услуг

Поиск производителя, а также аналогов европейской продукции.

Отслеживание рынка и стоимости товаров.

Поиск и проверка надежности поставщика, возможны даже выездные проверки.

Ведение переговоров и согласование стоимости.

Заказ образцов и доставка их заказчику.

Наличие всех требуемых документов.

ОДМ и ОЕМ производство продукции.

Контроль качества и соответствия, предоставление отчетности.

Заключение контракта на международном уровне в строгом соответствии с установленными требованиями.

Таможенное оформление.

Почему именно Busy China?

При сотрудничестве с Китаем российский предприниматель может получать огромную прибыль. Но только в том случае, если вся продукция будет достойного качества и соответствовать требованиям покупателя. Но часто в этом плане возникают вопросы и некоторые проблемы.

При импорте заказчик может столкнуться с такими сложностями:

Некачественная продукция. Задержка при отправке и проблемы в пути. Подмена продукции или категория не соответствует цене. Сайт может дать неверную информацию касательно наличие товара на складе и его вида. К примеру, цвет или функционал может не соответствовать. Изменение условий доставки.

Разумеется, никому не нужны эти проблемы и для того чтобы их избежать, обращаются в Busy China. Компания имеет огромный опыт, и это позволяет в самые сжатые сроки найти надежного поставщика.

Основные особенности поиска поставщиков в Китае

Важно понимать, что порядок работы с производителем и посредником, а также с продавцом отличается и во многом это зависит от статуса партнера.