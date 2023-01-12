При ведении предпринимательской деятельности часто требуется надежный партнер, который поможет в решении ряда проблем. И в первую очередь это касается поиска поставщика. На текущий момент многие предпочитают работать именно с Китаем, и компания Busy China предлагает свои услуги на мировом рынке не первый год и зарекомендовала себя с лучшей стороны.
Компания Busy China поможет вам найти поставщика в Китае, оставляйте заявки на сайте: busy-china.com
Перечень услуг
Поиск производителя, а также аналогов европейской продукции.
- Отслеживание рынка и стоимости товаров.
- Поиск и проверка надежности поставщика, возможны даже выездные проверки.
- Ведение переговоров и согласование стоимости.
- Заказ образцов и доставка их заказчику.
- Наличие всех требуемых документов.
- ОДМ и ОЕМ производство продукции.
- Контроль качества и соответствия, предоставление отчетности.
- Заключение контракта на международном уровне в строгом соответствии с установленными требованиями.
- Таможенное оформление.
Почему именно Busy China?
При сотрудничестве с Китаем российский предприниматель может получать огромную прибыль. Но только в том случае, если вся продукция будет достойного качества и соответствовать требованиям покупателя. Но часто в этом плане возникают вопросы и некоторые проблемы.
При импорте заказчик может столкнуться с такими сложностями:
- Некачественная продукция.
- Задержка при отправке и проблемы в пути.
- Подмена продукции или категория не соответствует цене.
- Сайт может дать неверную информацию касательно наличие товара на складе и его вида. К примеру, цвет или функционал может не соответствовать.
- Изменение условий доставки.
Разумеется, никому не нужны эти проблемы и для того чтобы их избежать, обращаются в Busy China. Компания имеет огромный опыт, и это позволяет в самые сжатые сроки найти надежного поставщика.
Основные особенности поиска поставщиков в Китае
Важно понимать, что порядок работы с производителем и посредником, а также с продавцом отличается и во многом это зависит от статуса партнера.
- Партнеры. Заключается договор на поставку продукции при заказе крупной партии. Часто изготовитель напрямую не сотрудничает с заказчиком, а ведут деятельность через посредника. Часто для переговоров требуется переводчик или знание языка.
- Крупные оптовики. Это требуется для приобретения более мелкой партии за счет услуг посредников.
- Розничные торговцы. Тут заказ идет как средней, так и мелкой партии.