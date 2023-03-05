Правила выбора дизельного генератора

Если встал вопрос о приобретении дизельного генератора, то стоит обратить свое внимание на группу компаний «Юг Энерго». Это лидер среди всех производств энергетических решений. С 2006 года она занимается не только производством, но и реализацией на рынок разнообразных дизельных генераторов. Они могут выступать основным или же запасным источником электрической энергии.

Заказчики по всей Российской Федерации, то энергетиков до руководствующих постов, уже давно проверили на практике показатели надежности, экономичности и простоты в использовании произведенных и поставленных компанией дизельных генераторов, контейнеров, шагги и даже кожухов.

Сервис компании

Сервис компании https://cumminsrussia.ru/ действительно очень большой, буквально безграничный. Однако стоит выделить исключительно самые важные и ключевые аспекты, которые будут очень важны для клиентов:

Имеется собственная сеть сервисных центров.

Сервисные центры располагаются в абсолютно всех регионах Российской Федерации, Казахстана и даже Беларуси.

Имеется гарантийное, а также постгарантийное обслуживание устройств.

Таким образом можно сделать вывод, что без сервисного обслуживания не останется ни один клиент, который принял решение сотрудничать с данной группой компаний.

Преимущества компании

Теперь стоит выделить непосредственно преимущества самой компании. К ним можно отнести:

Большой ассортимент товаров. Компания реализует не только новые, но и подержанные дизельные генераторы мощность от 3 кВт до 1.5 МВт.

Высокое качество. Компания может предложить дизельные генераторы от самых лучших, известных и проверенных производителей, которые доказали свое качество.

Удобство. Приобрести генератор достаточно легко, используя систему подбора, заказа и оплаты. К том уже здесь имеется оперативная доставка, которая не заставит себя долго ждать.

Приемлемые цены. Компания работает напрямую с производителями, поэтому клиентам просто не нужно будет переплачивать за лишние звенья в цепочке логистики. Все будет поставляться сразу же со склада производителя.

Таким образом можно сделать вывод, что компания может предложить действительно большое количество самых разнообразных моделей двигателей на любой случай в жизни, а также для любого применения. Нужно лишь выбрать модель и оформить заказ через личный кабинет.