Главные критерии выбора подходящего инструмента для нарезания резьбы

Инженерные коммуникации используются на каждом строительном объекте, а потому в условиях ведения строительства обычно требуется монтаж трубопроводов различного назначения. С их помощью к объектам подаются вода, тепло, газ и др. Естественно, установка подобных систем предполагает наличие резьбонарезных соединений. Создать их можно, используя специализированный резьбонарезной инструмент.

Выбрать подходящий инструмент для нарезания резьбы можно в зависимости от того, какие задачи планируется выполнять в итоге.

Все инструменты для нарезки резьбы классифицируются на несколько типов, к их числу относятся:

метчики;

плашки;

ручные клуппы;

электрические клуппы;

резьбонарезные станки.

Метчики представлены ручным инструментом, позволяющим нарезать внутреннюю резьбу. Он является универсальным и может использоваться в быту или для выполнения мелких работ профессионалами.

Плашки или лерки нарезают внешнюю резьбу. Преимущественно они используются для винтов, болтов, стержней и прочих заготовок. Самыми распространёнными считаются круглые плашки, однако в последнее время популярностью пользуются разрезные и раздвижные конструкции.

Ручные клуппы – те же плашки в усовершенствованном виде. Они комплектуются рукояткой с трещоткой или без неё, а также резьбонарезными головами, используемыми для нарезки резьбы на трубах разного диаметра.

Электрические клуппы позволяют нарезать резьбу гораздо быстрее, не прилагая особых усилий. В конструкциях присутствует электрический двигатель. Естественно, стоит такое приспособление дороже ручного, в процессе работы оно демонстрирует высокую мощность и производительность, не требует усилий и отличается мобильностью, так как работать с помощью электрических клупп можно даже в труднодоступных местах.

Резьбонарезные станки – более совершенное оборудование, оно позволяет практически беспрерывно и быстро нарезать резьбу, и может использоваться, в том числе в серийном производстве. Вмешательства оператора практически не требуется, что тоже является дополнительным преимуществом.

Выбирая подходящий резьбонарезной инструмент, необходимо учитывать тот объём работы, который предстоит выполнить. Стоимость товара тоже имеет значение, равно, как и тип резьбы, и диаметр труб. Учитывая перечисленные характеристики, можно определить, какой вид оборудования для нарезки резьбы подойдёт больше всего.