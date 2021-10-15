Уход за наращенными ресницами

На сегодняшний день есть масса услуг, которые предлагают косметические салоны, благодаря которым практически каждая девушка может выглядеть сногсшибательно. Одной из самых популярных на сегодняшний день является наращивание ресниц. Это вовсе не удивительно, потому что именно глаза часто называют настоящим зеркалом души. К сожалению, далеко не каждая модница понимает, что за наращенными ресницами от ideal-lashes.ru необходимо правильно ухаживать, чтобы не вредить здоровью и максимально долго наслаждаться результатами работы мастера.

Как себя вести

В первую очередь необходимо пойти в магазин и приобрести специальную кисточку для ресниц. Она предназначена для того, чтобы ресницы не склеивались, а только радовали своей красотой.

Конечно, бывают ситуации, когда возникает необходимость использовать тушь. Так вот ее также надо подбирать правильно. Важно, чтобы тушь была на водной основе. Только надо осознавать, что каждое применение туши будет сокращать «жизнь» наращенных ресничек.

Надо научиться контролировать свое движения и минимизировать трение глаз. Наверное, здесь не надо слишком детально объяснять что-то, ведь от подобных воздействий приклеенные ресницы с легкостью смогут отпадать. Но страшно даже не это, а то, что есть риск травмировать натуральные реснички, что и приводит к будущим проблемам. И речь идет не просто о вопросах эстетики или визуальной красоты, но и о том, что есть большой шанс занести инфекцию.

Если девушка привыкла спать на животе, то от этой позы необходимо избавляться. С наращенными ресницами идеально лежать на спине или на боку во время сна. В таком положении невозможно испортить красоту или деформировать ее.

Важно следить за тем, какая вода используется при умывании. Если она слишком хлорирована, это не самый лучший вариант, потому что она будет наносить вред не только ресницам, но и коже. Поэтому купание в бассейне не может быть без специальных очков. А если есть планы поехать на море, то лучше отказаться от наращивания ресниц, потому что соленая вода также будет воздействовать не самым лучшим образом.

Не надо считать, что если нарастить ресницы 1 раз, то этого хватит на несколько месяцев. Коррекция обязана проводиться хотя бы раз в 1,5 недели. Это поможет мастеру с легкостью справиться со своей работой и не травмировать натуральные ресницы красавицы. К тому же надо подчеркнуть, что коррекция стоит значительно меньше, нежели полная работа профессионала.