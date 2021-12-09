Критерии выбора матраса в детскую кроватку для новорожденного

При покупке матраса для новорожденного рекомендуется принять во внимание абсолютно все критерии – от размеров до состава наполнителя. У грудных младенцев здоровье нежное и хрупкое, и любое маленькое неудобство может привести к разным неприятностям.

Пуховые перины сегодня уже не используются. Сейчас производители применяют другие современные материалы – латекс, холлофайбер, кокосовое волокно и др.

Воздухопроницаемость, отсутствие аллергенов

Чтобы кожа малыша не прела и не покрывалась потничками, постель должна быть всегда сухой. Чтобы исключить образование «парникового эффекта», матрас должен хорошо пропускать воздух. В этом смысле лучше всего подбирать изделия из натуральных материалов. В них не должно быть никаких красителей и прочих вредных компонентов, способных вызвать аллергические реакции на коже ребенка.

Гигроскопичность

Если наполнитель матраса слишком сильно впитывает влагу, то он быстро придет в негодность, потому что в нем будет образовываться плесень, накопятся неприятные запахи.

Мягкость

Для грудного ребенка не рекомендуется использовать очень мягкие матрасы. Опорно-двигательный аппарат у него только начинает укрепляться, позвоночник еще не имеет нужного изгиба, как у взрослых. Поэтому, если вам требуется матрас в детскую кроватку для новорожденных купить, то лучше выберите из каталога https://magdek.com.ua/matrasi/detskie-matrasi/matrasi-dlja-novorozhdennih/ изделие с ровной и упругой поверхностью. Жесткость должна быть выше средней или средней, с достаточной упругостью.

Сегодня пользуются большим спросом матрасы с наполнителями из пенополиуретана. Этот материал пористый, «дышащий», равномерно жесткий по всей площади. Влагу не впитывает.

Также популярны матрасы с латексными наполнителями. Они чуть жестче, чем пенополиуретановые, но тоже относятся к категории средних по этому показателю. Тоже достаточно хорошо пропускают воздух, исключая накопление влаги. При покупке нужно обратить внимание на края – они не должны продавливаться.

Есть такие модели матрасов, у которых с одной стороны шерстяной наполнитель (т.е. более теплый), с противоположной – хлопковый. Это сделано для разных времен года, чтобы не надо было покупать отдельно матрасы для лета и зимы. Также в интернет магазине magdek.com.ua есть модели, у которых с разных сторон разная жесткость. Менее мягкая сторона используется для новорожденного младенца, более мягкая – для ребенка в возрасте 1–1,5 года.

И обязательно обратите внимание на размеры. Матрас не должен быть по площади больше кроватки, чтобы помещался в ней свободно, не принимал скомканный сжатый вид.