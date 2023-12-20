Основная информация про авиакомпанию «Аэрофлот»

Вряд ли в России найдется хотя бы один человек, который бы никогда не слышал об авиакомпании “Аэрофлот”, которая является крупнейшим авиаперевозчиком в стране. С 2010 года к нему присоединились все государственные авиакомпании, в результате чего она занимает более трети внутреннего рынка и при этом, естественно, осуществляет и международные рейсы. Пассажиры высоко оценивают качество сервиса и возможности авиакомпании, более 50% акций которой принадлежат Российской Федерации.

Почему авиакомпания является привлекательным вариантом для пассажиров

Причин, по которым россияне выбирают именно перелеты аэрофлот, достаточно много:

бонусная программа, которая позволяет пассажирам накапливать мили и потом менять их на услуги. Она справедливо считается одним из лучших клиентских сервисов в своей области;

более 170 самолетов, которые находятся в идеальном состоянии и имеют разную вместимость;

соответствие высочайшим стандартам безопасности международного уровня, что подтверждается многочисленными аудитами;

высокий уровень экологичности, основанный на специальной программе, которая постоянно совершенствуется и дорабатывается.

География полетов аэрофлота очень широкая, вылеты осуществляются в основном из аэропорта “Шереметьево”, в котором у нее есть собственный терминал. Кроме того, авиакомпания совершает собственные авиаперелеты также из Ростова-на-Дону и Красноярска. Компания активно использует современные технологии, поэтому значительную часть ее услуг, включая бронирование и регистрацию на рейсы, можно получить через интернет.

Основная информация о полетах и правилах

Компания предлагает пассажирам несколько тарифов, от эконома до бизнеса, в каждом из которых действуют свои правила, которые касаются багажа и ручной клади. Прежде, чем выбрать какой-то тариф, следует изучить эти правила и определить, подходят ли они пассажиру.

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений полетов международного характера для компании “Аэрофлот” является Китай. Это актуально и востребовано, так что интерес к направлению понятен. Хайнань, Хошими и не только — это основные направления, на которые открываются новые рейсы.

Таким образом, “Аэрофлот” не просто оказывает гражданам качественные услуги в сфере авиаперелетов, но и следит за трендами, чтобы оставаться актуальным и востребованным.