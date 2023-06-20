Виниры из керамики Е–max против голливудских люминиров: сравниваем прочность и эстетику исполнения

Технология изготовления тончайших люминиров была запатентована в 1984 году калифорнийской компанией Cerinate и до сих пор держится в секрете. Известно, что это прессованная стеклокерамика, которую для усиления прочностных характеристик армировали силикатным минералом.

Многие стоматологи и конструкторы отреагировали на американский вызов. В европейских лабораториях закипела работа. Первыми мощный ответный ход сделали специалисты немецкой корпорации Ivoclar Vivadent. Формула биосовместимой и не теряющей цвет керамики IPS e.max из дисиликата лития стала революционным открытием в области микропротезирования.

Прочность керамики Е–max и люминиров

В реставрационной стоматологии зубы с винирами Е–max выделяются повышенной прочностью в сравнении с иными исполнениями. Для немецкой керамики значение характеристики «прочность на изгиб» лежит в диапазоне 370—420 МПа в зависимости от метода изготовления.

Если используется технология литьевого прессования, показатель превышает 400 МПа. Это означает, что винир или ультранир после фиксации на зубной единице выдерживает давление порядка четырех тысяч атмосфер.

При фрезеровании керамической заготовки Е–max на станке системой автоматизированного проектирования CAD прочность реставрации на изгиб несколько меньше. Показатель составляет около 370–380 МПа.

Значение беспрецедентно велико в каждом из случаев. Дисиликатная Е–max в 5–6 раз прочнее фарфоровой классики, традиционной полевошпатной керамики.

Знаменитые голливудские люминиры также значительно проигрывают немецкому материалу. Прочность на изгиб керамики Cerinate не превышает 110–120 МПа.

Отметим, что при адекватной эксплуатации ресурса без включения режима «Щелкунчик» с лихвой хватает и 100 МПа. Хотя всегда приятно иметь запас прочности.

Эстетические аспекты реставраций

Люминиры не случайно ставят оптом, закрывая всю зону улыбки. Слишком уж выделяется белоснежное сияние керамики Cerinate. При этом накладки толщиной порядка 0,2 мм настолько тонкие, что не подходят обладателям зубов с выраженными пятнами либо иными дефектами.

Однако существует и вторая, бюджетная версия люминиров. В отличие от родительской, в ней используют готовые виниры, а не отправляют цифровые слепки в Калифорнию. Шаблонные изделия DUO примерно в 3 раза толще и в несколько раз дешевле голливудской классики. Однако точная подгонка стандартных прямоугольников под анатомию невозможна, слепки придумали не зря.

По эстетике керамика Е–max безоговорочно выигрывает у DUO-накладок и может поспорить с люминирами Cerinate. Установка виниров или ультраниров Е–max в передовой клинике с технологичным оборудованием подобно d-stom.ru обеспечивает естественное сияние на фоне высокой прочности и полной функциональности зубных единиц.