Антифриз G12: как выбрать хороший продукт

Антифриз G12 – карбоксилатный антифриз нового поколения, использующийся в системе охлаждения автомобиля.

В состав антифриза входит вода, этиленгликоль и карбоксилатные функциональные присадки.

Градация типов антифриза

По типу присадок все антифризы g12+ делят на 4 большие группы.

Традиционные

В качестве антикоррозионных присадок выступают силикаты, соединения на основе фосфора, азота и бора. За счет них в охлаждающей системе создается оксидная пленка, которая защищает от образования ржавчины, но при этом снижается теплопередача и увеличивается расход.

Популярный бренд, представляющий такие антифризы – «Тосол». Однако такие антифризы считаются устаревшими и используются редко, так как требуют частой замены (каждые 2 года). Код классификации – G11.

Карбоксилатные

Действующие присадки представлены карбоновыми кислотами.Отличаются тем, что защитную пленку образуют только в очагах ржавчины, при этом остальная система функционирует в обычном режиме. Устойчивы к воздействию высоких температур. Срок замены 5 лет, классификационное обозначение G12+.

Гибридные

Объединяет в себе присадки первого и второго типов. Имеют сниженную кавитацию, что увеличивает срок службы крыльчатки и блока цилиндров. Период службы 5 лет. Используются на многих заводах производителях.

Лобридные

Новейший тип на основе органических кислот и минеральных соединений. Образуют защитную пленку на всей поверхности, но ее толщина настолько мало, что не препятствует теплоотдаче. Расход присутствует только в очагах коррозии. По данным производителей срок службы неограничен, классифицируются G12++ или G13.

Подбор антифриза

Чтобы подобрать антифриз можно руководствоваться инструкцией по эксплуатации, однако найти в свободном доступе антифриз официальных производителей возможно не всегда.

Дополнительно стоит учитывать, что:

большинство охлаждающих жидкостей продаются в форме концентрированных растворов, с необходимостью разведения;

замена антифриза возможна по допуску;

выбирать необходимо проверенных производителей и использовать только оригинальные жидкости;

обязательна проверка наличия заводских допусков;

антифриз G12 считается универсальным, но его смешивание с другими типами охлаждающих жидкостей не допускается.

Правильно подобранная охлаждающая жидкость защищает детали автомобиля от преждевременного износа и поломок, увеличивает срок службы и экономит затраты на ремонтные работы.