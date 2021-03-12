Аренда яхты в Одессе

Сегодня почувствовать себя свободным во время морского отдыха в курортной Одессе вдали от суеты и других туристов может каждый желающий. Для этого достаточно воспользоваться сервисом аренда яхт (Одесса). Только морская прогулка подарит массу ярких и незабываемых впечатлений, позволит отдохнуть по полной, вдоволь наслаждаясь водной гладью, свежим воздухом, морским бризом и красотой пейзажей, узнать Одессу с другой стороны.

Аренда яхт в Одессе – достаточно популярная услуга среди приезжих и местных жителей. Прогулка на комфортабельной яхте – возможность отдохнуть в приятной компании друзей, родственников или любимого человека. Такое путешествие по морским просторам позволяет зарядиться энергией и бодростью, отвлечься от серых будней. Сервис по аренде яхт в г. Одесса компании Dream Yachting Time позволяет взять яхту на разные промежутки времени (в зависимости от пожеланий клиентов): почасовая прогулка, получить судно на сутки и даже пару дней.

Способы арендовать современную яхту в Одессе

Компания Dream Yachting Time занимается арендой яхт из разных точек побережья – судно может отправляться с наиболее удобного яхт-клуба («Лески», «Совиньйон», «Коламбус», «Отрада», Морской вокзал города Одессы).

Чтобы воспользоваться услугами аренды от Dream Yachting Time, достаточно выполнить несколько шагов:

подобрать для себя наиболее оптимальный вариант яхты из добротного каталога морских суден, представленных на сайте https://dyt.com.ua. В выборе необходимо ориентироваться на комплектацию морского транспортного средства, его назначение и вместимости. Бронировать судно можно, как за сутки, так и за пару месяцев до морской прогулки.

осуществить предварительную бронь путем внесения аванса в размере 30% от суммы услуг (оплату можно осуществить наличными средствами или перечислить нужную сумму с помощью онлайн сервисов в виде PayPal, Online LiqPay).

приехать и насладиться незабываемой морской прогулкой по Черному морю.

Если клиент желает отменить бронирование судна, ему стоит позаботиться об этом заранее (более чем за сутки до старта аренды яхты). В этом случае компания готова компенсировать (вернуть) 70% внесенной предоплаты.

Если же прогулка на арендованной яхте невозможна из-за погоды (большие волны, сильные порывы ветра), то прогулку можно перенести на другую дату (время), согласовывая все вопросы с профессионалом своего дела – личным менеджером. Если дату перенести не получается, возвращается полная сумма залога.

Отдых на яхте в Черном море с компанией Dream Yachting Time: преимущества сотрудничества

Обращаясь за незабываемым отдыхом на Черном море или проведением на яхте вечеринки (праздничного мероприятия), клиенты компании Dream Yachting Time отмечают следующие выгоды от сотрудничества:

Ориентированность на клиента — предоставление первоклассного сервиса. Сотрудники компании смогут воплотить практически любые поставленные задачи: организация фотосессии или романтического свидания на яхте на несколько часов или сутки, проведение более массовых торжеств (корпоративы, семейные встречи, праздники, свадебные гуляния). Возможность пользоваться услугами по аренде яхт в Одессе в любое время. Фирма предоставляет качественный сервис ежедневно. Лояльность цен на аренду яхт. Компания Dream Yachting Time работает без посредников, поэтому демократичные цены на услуги обеспечены. Широкий выбор суден любого размера и класса. Многолетний опыт, который подтверждается отменной репутацией за оказанные услуги, множеством положительных отзывов у довольных арендаторов. Безопасность морских прогулок. Каждая яхта, представленная в каталоге, проходит систематические проверки на наличие неисправностей. Команда профессионалов своего дела позволяет сделать прогулку на яхте по Черному морю в Одессе ярким событием. Капитаны из команды Dream Yachting Time имеют огромный опыт работы, ориентируются на местности и не допустят непредвиденных ситуаций.

Любое торжество и встреча на борту красивой яхты пройдет эффектно и ярко, абсолютно безопасно. В команде Dream Yachting Time работают помимо капитанов суден личные менеджеры, что оперативно решают любые поставленные задачи, вежливо и приветливо воплощают задумки в реальность.