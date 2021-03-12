Аренда яхты в Одессе

Аренда яхты в ОдессеСегодня почувствовать себя свободным во время морского отдыха в курортной Одессе вдали от суеты и других туристов может каждый желающий. Для этого достаточно воспользоваться сервисом аренда яхт (Одесса). Только морская прогулка подарит массу ярких и незабываемых впечатлений, позволит отдохнуть по полной, вдоволь наслаждаясь водной гладью, свежим воздухом, морским бризом и красотой пейзажей, узнать Одессу с другой стороны.

Аренда яхт в Одессе – достаточно популярная услуга среди приезжих и местных жителей. Прогулка на комфортабельной яхте – возможность отдохнуть в приятной компании друзей, родственников или любимого человека. Такое путешествие по морским просторам позволяет зарядиться энергией и бодростью, отвлечься от серых будней. Сервис по аренде яхт в г. Одесса компании Dream Yachting Time позволяет взять яхту на разные промежутки времени (в зависимости от пожеланий клиентов): почасовая прогулка, получить судно на сутки и даже пару дней.

Способы арендовать современную яхту в Одессе

Компания Dream Yachting Time занимается арендой яхт из разных точек побережья – судно может отправляться с наиболее удобного яхт-клуба («Лески», «Совиньйон», «Коламбус», «Отрада», Морской вокзал города Одессы).

Чтобы воспользоваться услугами аренды от Dream Yachting Time, достаточно выполнить несколько шагов:

  • подобрать для себя наиболее оптимальный вариант яхты из добротного каталога морских суден, представленных на сайте https://dyt.com.ua. В выборе необходимо ориентироваться на комплектацию морского транспортного средства, его назначение и вместимости. Бронировать судно можно, как за сутки, так и за пару месяцев до морской прогулки.
  • осуществить предварительную бронь путем внесения аванса в размере 30% от суммы услуг (оплату можно осуществить наличными средствами или перечислить нужную сумму с помощью онлайн сервисов в виде PayPal, Online LiqPay).
  • приехать и насладиться незабываемой морской прогулкой по Черному морю.

Если клиент желает отменить бронирование судна, ему стоит позаботиться об этом заранее (более чем за сутки до старта аренды яхты). В этом случае компания готова компенсировать (вернуть) 70% внесенной предоплаты.

Если же прогулка на арендованной яхте невозможна из-за погоды (большие волны, сильные порывы ветра), то прогулку можно перенести на другую дату (время), согласовывая все вопросы с профессионалом своего дела – личным менеджером. Если дату перенести не получается, возвращается полная сумма залога.

Отдых на яхте в Черном море с компанией Dream Yachting Time: преимущества сотрудничества

Обращаясь за незабываемым отдыхом на Черном море или проведением на яхте вечеринки (праздничного мероприятия), клиенты компании Dream Yachting Time отмечают следующие выгоды от сотрудничества:

  1. Ориентированность на клиента — предоставление первоклассного сервиса. Сотрудники компании смогут воплотить практически любые поставленные задачи: организация фотосессии или романтического свидания на яхте на несколько часов или сутки, проведение более массовых торжеств (корпоративы, семейные встречи, праздники, свадебные гуляния).
  2. Возможность пользоваться услугами по аренде яхт в Одессе в любое время. Фирма предоставляет качественный сервис ежедневно.
  3. Лояльность цен на аренду яхт. Компания Dream Yachting Time работает без посредников, поэтому демократичные цены на услуги обеспечены.
  4. Широкий выбор суден любого размера и класса.
  5. Многолетний опыт, который подтверждается отменной репутацией за оказанные услуги, множеством положительных отзывов у довольных арендаторов.
  6. Безопасность морских прогулок. Каждая яхта, представленная в каталоге, проходит систематические проверки на наличие неисправностей. Команда профессионалов своего дела позволяет сделать прогулку на яхте по Черному морю в Одессе ярким событием. Капитаны из команды Dream Yachting Time имеют огромный опыт работы, ориентируются на местности и не допустят непредвиденных ситуаций.

Любое торжество и встреча на борту красивой яхты пройдет эффектно и ярко, абсолютно безопасно. В команде Dream Yachting Time работают помимо капитанов суден личные менеджеры, что оперативно решают любые поставленные задачи, вежливо и приветливо воплощают задумки в реальность.

Информация — 12. 03. 2021

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