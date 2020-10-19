Разряженная АКБ является серьёзной проблемой для водителей. Чтобы решить её, автомобилисты покупают специальные зарядные устройства, которые всего за несколько часов позволяют восполнить недостаток заряда батареи. Как правило, данные приспособления используют профессионалы в автосервисах, но зарядное устройство для аккумулятора 12В должно быть у всех автовладельцев.

Купить зарядку по выгодной цене в Украине можно в интернет-магазине «Вольтмаркет» на сайте https://voltmarket.ua. В каталоге представлен большой выбор приспособлений именитых брендов, которые имеют рабочее напряжение 6, 12 и 24 В. Чтобы подобрать подходящее устройство, можете задать нужные параметры и отфильтровать все товары.

Разновидности зарядок для АКБ

Зарядное 24В для автомобильных аккумуляторных батарей может быть предпусковым и пусковым. Первый тип обеспечивает только зарядку аккумуляторов от внешних источников электропитания. Вторые приборы имеют прямую функцию зарядки и дополнительную опцию, которая позволяет заводить двигатели в случае полного разряда АКБ.

Большинство современных предпусковых ЗУ заряжают аккумуляторы с постоянным током, а перед полной зарядкой работают с постоянным напряжением. Благодаря этому можно полностью заряжать АКБ без риска закипания электролита.

Существует ещё одна классификация, по которой зарядные устройства подразделяются на трансформаторные и импульсные. Несмотря на повышенную надёжность, приборы первого типа используются всё реже из-за больших габаритов и неудобства. Импульсное зарядное 12В более компактно, а изготавливается оно по инновационным технологиям.

Существует более новый вид зарядных устройств, которые работают на солнечной батарее. В данном случае нет необходимости тратить деньги на электроэнергию, поскольку используется энергия солнца. Солнечные батареи можно устанавливать в салоне или на кузове автомобиля, а при плохой погоде приспособления следует прятать из-за высокого риска выхода из строя.

Главные критерии выбора

Покупая зарядное устройство для аккумулятора 12В, следует обращать внимание на ряд моментов: