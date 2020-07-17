Предприятия, которые систематически оперируют средним и большим оборотом купюр разным номиналом, могут существенно облегчить свою работу с помощью надежного и проверенного высокотехнологического оборудования профессионального назначения от торговой марки Cassida.

В компании представлен широкий выбор моделей с разными характеристиками и функционалом, который подойдет, как финансовым организациям, так и другим предприятиям с высоким оборотом наличных денежных средств. Так, банковское оборудование Cassida зарекомендовало себя на рынке Украины, как высокоточные надежные машинки, что позволяют решать практически любые задачи с деньгами.

Виды приборов Cassida

Линейка моделей профессиональной банковской техники бренда Cassida позволит существенно экономить время на выполнение рутинных действий работников офиса, банковских организаций, работника торговой точки или супермаркета, оператора с пункта обмена валюты. Использование в работе надежных приборов Cassida для оперирования с денежными единицами, позволит предприятиям работать максимально быстро, точно и эффективно. Аппараты помогают работать с валютами разных стран.

Все профессиональное банковское оборудование, представленное в модельном ряде бренда Cassida, отвечает мировым стандартам, поэтому приборы с легкостью и точностью выполняют следующие функции:

Первичная проверка банкнот при помощи приборов-детекторов. Эти аппараты в автоматическом режиме способны обрабатывать по алгоритмам (считывая «знаки подлинности») купюры разным номиналом и не пропускать фальшивые деньги. Приборы для детекции подделок позволяют осуществить комплексный контроль за подлинностью денег и другой защищенной печаткой продукции. Подобное оборудование от Cassida отлично подойдет для кассиров, банковских сотрудников и пригодится организациям, что занимаются приемом наличности.

Профессиональные приборы для точного подсчета наличных способствуют автоматизации труда рабочих, что оперируют большими объемами купюр. ТМ Cassida предлагает, как упрощенные модели для организаций с большим оборотом валюты, так и с расширенным функционалом, позволяющим производить детекцию подлинности купюр, осуществлять сортировку валюты по номиналу.

Банковское оборудование для распознания валюты и ее сортировки по номиналу помогает значительно сокращать время работы операторов финансовых организаций (кредитные компании, кассы банков, где есть необходимость за малый промежуток времени рассортировывать валютные средства по номиналу). Подобные аппараты от Cassida позволят улучшить показатели эффективности работы этих организаций и предприятий.

Приборы-упаковщики бренда Cassida отлично подходят для подготовки банкнот для инкассаторов (для их безопасной транспортировки и доставки). Основное назначение аппаратов для упаковки – сортировка денежных купюр в пачки, которые пакуются прибором в полиэтилен. Без подобного оборудования не обойтись банкам, финансовым компаниям, крупным торговым предприятиям.

Какой бы профессиональный банковский аппарат Cassida не выбрал клиент, он получит первоклассную, высокоточную машинку для работы с деньгами.

Особенности выбора банковского оборудования Cassida для работы с деньгами

Модели Cassida отличаются не только функционалом, особенностями детекции (в приборах-детекторах), но и дизайном (габаритами). Вся продукция бренда проходит тщательную проверку на всех этапах производственного процесса, поэтому точность и надежность работы приборов превзойдет любые ожидания.

Компания Cassida заботиться о своей репутации, предлагая оборудование с гарантией качества, понятным интерфейсом для легкой работы и, конечно, простым уходом. Банковское оборудование Cassida в Украине признано одним из самых надежных и функциональных, о чем свидетельствуют многочисленные положительные отзывы предприятий, что используют их продукцию в работе.