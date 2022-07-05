Как получить бонус за крупное пополнение счета на Clubnika casino. До 20 000 рублей в подарок всем игрокам.
Как получить бонус за крупный депозит на Clubnika casino
Завидуете новым пользователям онлайн-казино, которые получают крупный бонус за первое пополнение счета? Наверное, вы просто не клиент Clubnika casino, ведь у данной компании претендовать на депозитный бонус могут абсолютно все игроки. Компания спортивного сайта Betslive разобралась, каким образом получить бонус за депозит на Clubnika casino, и поделилась информацией.
Преимущества акции «Бонус за крупный депозит» на Clubnika casino
Для начала нужно разобраться, почему данная акция от Clubnika casino привлекает столько внимания. Очевидно, что у нее есть свои преимущества! И сейчас вы о них узнаете:
- Доступен всем пользователям Clubnika casino. Обычно депозитный бонус доступен только новым клиентам онлайн-казино. Но здесь совершенно иная ситуация: любой клиент Clubnika casino, совершивший депозит на определенную сумму, получает приз. И не важно, как долго вы играете на площадке, бонус все равно будет вручен.
- Предоставляет возможность получить больше денег за простое пополнение счета. Согласитесь, что гораздо приятнее после пополнения счета видеть не просто ту сумму, которую вы отправили на баланс, а гораздо более высокую цифру. И в данной акции у пользователей есть отличная возможность испытать эти чувства!
Бонус за крупный депозит на Clubnika casino позволяет проводить время на площадке гораздо увлекательней. Тем более, что получить подарок можно в два счета, о чем и будет рассказано далее.
Условия получения бонуса
Предлагаем вашему вниманию простую инструкцию, из которой вы узнаете, как получить бонус за крупное пополнение счета на Clubnika casino:
- Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на Clubnika casino. Очевидно, что для игры на деньги пользователь должен войти в свой аккаунт на площадке. Это необходимо для того, чтобы совершать манипуляции со своим игровым счетом. Поэтому, если вы являетесь клиентом Clubnika casino, войдите в свой профиль. А если вдруг вы только собираетесь стать пользователем площадки, то пройдите выгодную регистрацию: для этого в соответствующей графе необходимо указать специальный промокод betslive, чтобы получить дополнительный бонус до 10 000 рублей на внесение депозита.
- Пополните игровой счет на определенную сумму – и получите бонус. Далее – все просто: пополняйте свой баланс на условиях данной акции, и бонус мгновенно будет вам начислен.
Ниже – информация о том, на какую сумму нужно пополнить счет для получения определенного приза:
|Сумма депозита
|Сумма бонуса
|От 15 000 рублей
|2 000 рублей
|От 35 000 рублей
|4 200 рублей
|От 70 000 рублей
|7 000 рублей
|От 100 000 рублей
|10 000 рублей
|От 200 000 рублей
|20 000 рублей
Условия отыгрыша нужно уточнять у службы поддержки Clubnika casino!
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