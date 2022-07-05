Как получить бонус за крупное пополнение счета на Clubnika casino. До 20 000 рублей в подарок всем игрокам.

Как получить бонус за крупный депозит на Clubnika casino

Завидуете новым пользователям онлайн-казино, которые получают крупный бонус за первое пополнение счета? Наверное, вы просто не клиент Clubnika casino, ведь у данной компании претендовать на депозитный бонус могут абсолютно все игроки. Компания спортивного сайта Betslive разобралась, каким образом получить бонус за депозит на Clubnika casino, и поделилась информацией.

Преимущества акции «Бонус за крупный депозит» на Clubnika casino

Для начала нужно разобраться, почему данная акция от Clubnika casino привлекает столько внимания. Очевидно, что у нее есть свои преимущества! И сейчас вы о них узнаете:

Доступен всем пользователям Clubnika casino. Обычно депозитный бонус доступен только новым клиентам онлайн-казино. Но здесь совершенно иная ситуация: любой клиент Clubnika casino, совершивший депозит на определенную сумму, получает приз. И не важно, как долго вы играете на площадке, бонус все равно будет вручен.

Предоставляет возможность получить больше денег за простое пополнение счета. Согласитесь, что гораздо приятнее после пополнения счета видеть не просто ту сумму, которую вы отправили на баланс, а гораздо более высокую цифру. И в данной акции у пользователей есть отличная возможность испытать эти чувства!

Бонус за крупный депозит на Clubnika casino позволяет проводить время на площадке гораздо увлекательней. Тем более, что получить подарок можно в два счета, о чем и будет рассказано далее.

Условия получения бонуса

Предлагаем вашему вниманию простую инструкцию, из которой вы узнаете, как получить бонус за крупное пополнение счета на Clubnika casino:

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на Clubnika casino. Очевидно, что для игры на деньги пользователь должен войти в свой аккаунт на площадке. Это необходимо для того, чтобы совершать манипуляции со своим игровым счетом. Поэтому, если вы являетесь клиентом Clubnika casino, войдите в свой профиль. А если вдруг вы только собираетесь стать пользователем площадки, то пройдите выгодную регистрацию: для этого в соответствующей графе необходимо указать специальный промокод betslive, чтобы получить дополнительный бонус до 10 000 рублей на внесение депозита. Пополните игровой счет на определенную сумму – и получите бонус. Далее – все просто: пополняйте свой баланс на условиях данной акции, и бонус мгновенно будет вам начислен.

Ниже – информация о том, на какую сумму нужно пополнить счет для получения определенного приза:

Сумма депозита Сумма бонуса От 15 000 рублей 2 000 рублей От 35 000 рублей 4 200 рублей От 70 000 рублей 7 000 рублей От 100 000 рублей 10 000 рублей От 200 000 рублей 20 000 рублей

Условия отыгрыша нужно уточнять у службы поддержки Clubnika casino!

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