Chance Machine 5 в Рокс Casino – виртуальный шанс получить реальное богатство

Пятая часть знаменитой серии от компании Endorphina. Концептуально данный игровой автомат в Рокс Casino мало чем отличается от своих предшественников. В слоте предусмотрено пять барабанов. И также пять активных линий. Стоит отметить, что в предыдущих версиях данного слота число активных линий было больше. Комбинация считается выигрышной после выпадение трех одинаковых символов на одной линии. Что касается символики, то и здесь она продолжает традицию более ранних версий эмулятора. На игровом поле будут выпадать колокольчики, семерки, клевер, карточные масти и т.д. Сумма ставок в данном слоте варьируется от 5 евро центов до 50 евро.

Специальные символы в игровом автомате Chance Machine 5

Стоит отметить, что, несмотря на кажущуюся простоту, в эмуляторе все-таки есть опции, которые не свойственны традиционным слотам. К ним относятся.

Корона. Данный символ исполняет функции знака разброса. Соответственно, может служить заменой для других знаков. Стоит отметить, что корона может выпадать на всех барабанах, кроме крайних. Еще одной примечательной опцией дикого символа является то, что после выпадения на игровом поле «дикий» символ расширяется полностью на весь барабан.

Белая и золотая звезда. Эти символы в слоте являются знаками разброса. Но, в отличие от подавляющего большинства эмуляторов, данные знаки не запускают бонусный раунд, а просто приносят игроку выигрыш. Причем, как и подобает символу разброса, для получения выигрышной комбинации, совсем не обязательно, чтобы они выпадали на одной линии. Золотая звезда может выпадать на всех барабанах. Комбинация с тремя символами золотой звезды дарит выигрыш в сто раз превосходящий ставку игрока. Белая звезда может выпадать только на непарных барабанах. И имеет более скромный выигрышный коэффициент, который составляет Х20 от суммы ставки.

Особенности эмулятора

Никаких тематических бонусных раундов в слоте не предусмотрено. Единственная опция, которую можно отметить, это риск игра, которая позволяет увеличить выигрыш минимум в два раза. Активировать ее можно после каждого успешного вращения. Правила в риск игре предельно просты. Необходимо вытащить карту более высокого номинала, чем у дилера. После первой удачной попытки, при желании можно продолжить риск игру. Но, в случаи провала вся сумма сгорает.