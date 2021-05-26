Чи варто грати за високою ставкою

Поки один гравці заходять в казино Арго для розваг, інші успішно перетворили хобі в джерело регулярного доходу. Досвідчені гемблер знають, які тактики краще працюють в довгостроковій перспективі, а також особливості гри з високими ставками. Нижче описані подробиці про правильну вартість обертань в онлайн ігрових автоматах, як шукати слоти для спинив і рекомендації для успішного заробітку.

Як вигравати в автоматах з високими ставками в казино Арго

Стратегія з великими ставками підходить тим користувачам, у яких є великі бюджети для розваг. Балансу має бути достатньо, щоб зробити 300-500 спинив. Рекомендації для виграшів при високих розмірах обертань в Argo Casino:

змінювати вартість спинив і кількість активних ліній для збільшення шансу випадання бонусних символів;

намагатися активувати раунд фріспінов або додаткову гру, де можна зірвати великий куш;

коригувати вартість обертання після серії виграшів або програшів;

використовувати ризик-ігри для отримання множника виграшу в два рази.

Скільки можна заробити при великих спинах

Потенційний розмір заробітку обмежується виключно бажаннями користувача, а також параметрами обраного софта. У кожного апарату передбачена сума максимального виграшу, причому характеристика вказується в співвідношенні. Наприклад, показник 1 до 100 означає, що при ставці в 20 USD, можна заробити суму до 2000 доларів.

Решта залежить від обраного софта. Поки в одних ігрових апаратах казино Арго розмір виплати не перевищує позначку 1 до 200, інші провайдери пропонують насолодитися відеоіграми з високий рівнем віддачі і можливим множником 1 до 2000 і більше.

У ряді ігор передбачені спеціальні ризик-раунди, за допомогою яких можна подвоїти або в кілька разів помножити суму виграшу. В процесі розваги з рівними шансами, користувач повинен обіграти софт.

Кращі слоти для гри за високими ставками в Argo Casino

Для успішних виграшів грошей рекомендують відповідально підходити до питання вибору «дають» ігрових автоматів. Новачкам радять використовувати демо-режим, що дозволяє протестувати софт і розробити унікальні стратегії для заробітку. На які параметри софта Argo Casino слід звертати увагу:

рівень віддачі вище 96,0%;

кількість ліній виплат і барабанів;

наявність бонусних ігор, а також раундів безкоштовних обертань;

джокети, Скаттер, Wild символи та інші множники виплат;

прогресивні або фіксовані джекпоти.

На окрему увагу заслуговують ігрові апарати, де можна активувати бонуси за реєстрацію в казино з можливим виграшем джекпота. Як правило, провайдери поділяють максимальний виграш на кілька рівнів, в залежності від суми ставки. Чим дорожче спин, тим вище ймовірність зірвати головний куш.

Розмір топових виплат в ліцензійному софті перевищує показник 1 до 5000. Але варто розуміти, що частина розробників обмежує суму ставки, тому виграти мільйони рублів не вийде.

Чи можна виграти за допомогою мінімальної вартості спина

Досвідчені гравці рекомендують починати розваги з мінімальною вартістю обертань. Даний варіант підходить тим користувачам, які ніколи не грали в казино, а також людям з обмеженим бюджетом.

Незважаючи ні низьку вартість спинив, шанси на виграш залишаються колишніми. Тому мінімальна ставка дозволяє зробити більше обертань, тим самим збільшити ймовірність на велику нагороду. Але виплата в даному випадку буде менше, оскільки множник застосовується до початкової вартості спина.