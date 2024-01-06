Что отмечается в пятый день января?

День небольших интересных историй

Во время различных посиделок и праздников в кругу семьи или небольшой компании принято травить различные истории. Поэтому важно знать, какой сегодня праздник. В честь указанной традиции 5 января отмечают день маленьких изделий.

Праздник выпадает на время зимних каникул. Так что в эти дни календарь праздников советует вспомнить истории, которые случились с родственниками и товарищами перед Новым годом. У каждого имеется склад интересных случаев со счастливым концом, как у Евгения Лукашина из кинокартины «Ирония судьбы…». Новогодние праздники – отличный повод поделиться с родными и близкими несколькими смешными историями, чтобы поднять настроение окружающим.

Национальный день бойскаутов

Скаутское направление зародилось при генерал-майоре в отставке Роберте Баден-Пауэлле. В 1920-х годах данное движение впервые вышло за пределы Англии, и уже через год оно существовало в 63 государствах. Национальный день скаутов начали отмечать с прошлого века. Именно 5 января скаутские учреждения были признаны на соответствующем уровне. Девизом подобных организаций стал клич: «Будь готов!», а эмблемой – трех лепестковая лилия, лепестки которой означают: «Перед собой, перед ближними, перед Богом!»

Национальный разгрузочный день

Судя по названию, питаться в этот день следует низкокалорийной пищей. Указанное торжество было создано для того, чтобы человек умел совмещать свои обыденные привычки с здоровым образом жизни. Дату праздника и само торжество нельзя назвать «официальными». Сам праздник зародился довольно недавно. Согласно мнению диетологов, этот день является значимым в жизни тех людей, которые хотят вкусно и сытно поесть. Врачи считают, что 5 января таким людям следует очистить свой организм от всего ненужного.

День сотрудников социальных организации в Белоруссии

Каждый год в упомянутой стране отмечается День сотрудников социальных учреждений. Решение об установлении праздника было принято в 1998 году. Президент Белоруссии решил выделить важность службы общественных учреждений, которые всегда могут оказать помощь людям различных категорий.

Кроме того, сегодня принято отмечать: