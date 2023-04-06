Что такое пережимные клапаны и где используются

Пережимные клапаны относятся к запорной арматуре. Востребованы в разных областях, отраслях промышленности; позволяют управлять жидкой, вязкой, волокнистой, абразивной рабочей средой. Активно используются при транспортировке сыпучих веществ.

Данный вид арматуры имеет отличительную особенность: обеспечивает свободное передвижение потока в разных направлениях и быстрое перекрытие, даже если в нем присутствуют твердые частицы.

В комплекс устройства входит специальный шланг, благодаря которому и происходит управление рабочей средой. К корпус клапана подается сжатый воздух, благодаря чему шлаг пережимается. Конструкция полностью герметична. Максимальное давление составляет 2-6 бар. Зависит от условного прохода. Шланг выполнен из эластичного материала. Открывается по отскоку под давлением рабочей среды.

Пережимной клапан — это тот же шланговый затвор (задвижка). С техническими характеристиками оборудования можно ознакомиться здесь https://gpkomplekt.ru/catalog/perezhimnye-klapany — на сайте дистрибьютора ведущих производителей запорной арматуры. Элементы широко применяются в фармацевтической, пищевой, химической промышленности; строительстве, водоочистительных сооружениях.

Преимущества

Пережимные клапаны отличаются материалом корпуса, шланга, муфт. Это объясняет их широкую сферу применения. Подходящий вариант можно подобрать под конкретную среду и рабочие параметры. Запорный элемент может использоваться в обработке сточных вод, на электростанциях, в магистралях при добыче полезных ископаемых.

Преимущества арматуры:

свободный поток;

низкий показатель сопротивления трения;

отсутствие утечки и засорения;

небольшой вес;

сплющенная, эллиптическая форма;

минимальный расход сжатого воздуха.

Для регулирования потока также используются неразборные, разборные шаровые нержавеющие краны, которые доказали эффективность в разных областях. Отличаются от пережимных клапанов запорным устройством. В шаровых кранах тот представлен элементом, вращающимся вокруг своей оси; в пережимном клапане — перемещается параллельно потоку.

Шланговые задвижку могут быть ручного и механического типа. Вторые работают от привода. Удобны тем, что позволяют осуществлять управление дистанционно.

При выборе пережимных клапанов учитываются такие характеристики, как рабочее давление, материал корпуса, пропускная способность и размер резьбы.