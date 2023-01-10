Когда масло в моторе нужно менять чаще, чем рекомендовано?

Большинство владельцев авто знает, когда их «стальному коню» требуется замена масла в двигателе. Интервалы техобслуживания указываются в сервисных книжках и инструкциях по эксплуатации. Даже если у вас нет таких документов, вы можете обратиться на авторизованную СТО, где вам предоставят необходимую информацию. Однако нужно помнить, что производители всегда указывают максимальные сроки проведения работ. Иногда их нужно выполнять чаще. Разбираемся, в каких именно случаях.

1. Почтенный возраст

Любой агрегат имеет свой ресурс. И чем дольше он работает, тем выше степень износа. Со временем в масляных каналах появляются раковины и микротрещины, в системе смазки увеличиваются зазоры, на деталях образуются стойкие отложения. Все это означает, что масло быстрее теряет свои свойства и перестает выполнять возложенную на него задачу. В автомобилях старше 10 лет с пробегом более 250 тыс. км замена масла проводится каждые 7,5 тыс. км, если машине больше 20 лет, а ее пробег приближается к 400–500 тыс. км, – каждые 5 тыс. км.

2. Повышенная мощность

Форсированные силовые агрегаты подвергаются повышенным нагрузкам. Они работают на высоких оборотах, сжигают больше топлива и сильнее греются в обычных режимах работы. Не имеет значения, как именно была повышена мощность – производителем в ходе кропотливой инженерной работы или владельцем при тюнинге авто. В любом случае она сокращает межсервисные интервалы для спорткаров и «заряженных» машин до 5–7 тыс. км.

3. Городские заторы

Пока вы стоите в пробке, мотор продолжает работать. Исключение составляют только машины с системой «Старт-стоп», но и они подвергаются повышенным нагрузкам из-за частых перезапусков. Вместе с тем это не отражается на пробеге, поскольку автомобиль преодолевает очень малое расстояние. Такой износ двигателя называют скрытым – он часто остается незамеченным для водителя. Интервал замены масла в автомобиле будет зависеть от характера пробок. Если вы тратите более 2 часов, чтобы преодолеть 15–20 км, – каждые 5000 км, до часа – 7500 км.

4. Неблагоприятные условия

Погода и качество воздуха также влияют на ресурс масла в автомобильном двигателе. Сильная запыленность и повышенная влажность ухудшают смазывающие свойства нефтепродуктов. Промышленные загрязнения способствуют коксованию и образованию стойких отложений. А резкие перепады температур запускают химические процессы, которые выражаются в деградации масла. Стоит обратить внимание и на условия эксплуатации автомобиля. Скоростная езда и движение по горным дорогам повышают нагрузки и увеличивают температуру двигателя. Во всех этих случаях специалисты «Бош Авто Сервис» рекомендуют сокращать интервалы замены масла на 25–30%. Для большинства легковых машин они составят 7–7,5 тыс. км.