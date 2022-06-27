Pin Up дает бонусы для всех

PinUp Casino регулярно выплачивает бонусы. Новые пользователи могут получить приветственный бонус в размере до €500, в зависимости от суммы депозита. Бонус на депозит доступен только зарегистрированным пользователям при первом депозите. 500 евро будут зачислены сразу после внесения депозита. Проверить наличие бонуса можно в разделе «Профиль» на вкладке «Бонусы».

Для того чтобы перевести кешбэк на свой счет, необходимо сделать ставку на бонус. Период отыгрыша составляет 72 часа, а сумма отыгрыша — х50. Pin Up Casino также предлагает другие бонусы. Узнайте больше о них ниже.

Бонус: Получайте еженедельный cashback от Pin Up

Каждый понедельник компания будет зачислять на ваш счет часть денег, которые вы потеряли на предыдущей неделе, — cash back. Таким образом, вы не потеряете ставку полностью. Кэшбэк автоматически зачисляется на бонусный счет. Его максимальная сумма составляет €1 000.

Как вывести деньги обратно на основной счет

Бонус отыгрывается в течение 72 часов. Ставка — x3. Максимальная сумма вывода — x10.

Бонус: 250 бесплатных монет на первый депозит

Применяется к игрокам, которые не сделали свой первый депозит после регистрации в Pin Up Casino. Чтобы активировать бонус, вам необходимо пополнить свой игровой счет на €20. Чтобы проверить активацию бонуса, перейдите на вкладку «Бонусы» в своем профиле. Там вы найдете таблицу «активных бесплатных монет», в которой также отражены игровые автоматы, на которые нужно делать ставки.

Программа Freedom House

После первого депозита в размере €10 или более вы сразу же получите 50 бесплатных монет.

В течение следующих 5 дней вы будете получать по 40 бесплатных монет. За 5 дней вы получите в общей сложности 200 FS.

Как отыграть бесплатные монеты

Ставка делается в течение 24 часов после начисления бесплатного приза. Ставка составляет x50.

Бонус: Джекпот в телевизионных играх BetGames

Любой выигрыш может заставить азартного игрока почувствовать гордость. Но если вы жаждете ослепительной победы, этот приз для вас. Лучшая телевизионная игра этого джекпота.

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Зарегистрированные пользователи могут играть против профессиональных крупье в традиционной атмосфере. Собирайте мощные комбинации и выигрывайте призы.

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Главный приз — это отличная возможность увеличить свой выигрыш в Pinup Casino. Он выплачивается в качестве дополнения к бонусу и не берется из ставки игрока.

Если на выигрыш джекпота претендуют несколько человек, он будет разделен поровну в соответствии с суммой, которую они поставили. Чем активнее игрок, тем больше призовых денег он получает!

Другие бонусы казино Pin Up

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