Диван в гостиной: для стильного интерьера и комфортного отдыха

Впервые диван изобрели персы в 17 веке. Данный мебельный предмет вряд ли напоминал сегодняшнюю мягкую мебель. В России он появился через столетие в 18 веке. Настоящим элементом интерьера для помещений диван стал только в 20 веке. В это время с увеличенной скоростью стали строить города, дома которых имели квартиры с небольшой площадью. Чтобы совмещать спальные комнаты с гостиной, стали использовать дива-кровати, которые днем служили элементом гостиной, а ближе к ночи становились удобным местом для сна. Многие городские жители, у которых площадь жилища позволяет иметь отдельные спальни и гостиную, все равно покупают диваны-трансформеры, чтобы при случае можно было разместить на них своих гостей.

Сегодня уже трудно представить гостиную без дивана, кресла, кушетки, пуфы, софы. Данные мебельные предметы наполняют помещением теплом и уютом, а так же создают общий привлекательный вид. Вот, например, диваны, которые вот здесь https://slmebli.com.ua/ru/ представлены по доступным ценам, в настоящее время пользуются спросом.

Перед тем заставить гостиную комнату мягкой мебелью, стоит познакомиться с разновидностями диванов.

Подбирать мебель следует в зависимости от поставленной цели. Конечно, при покупке нужно учитывать свои финансовые возможности и отталкиваться от них. Стоит обратить внимание на внешний вид, материал, фурнитуру, которая использована при производстве мебели. Диван может быть использован как в качестве места для сидения, так и вместо спальной кровати. Исходя из этих причин, стоит подумать о его модели, которых имеется несколько:

диван-книжка является самым привычным и простым. Его использовали еще в Советском союзе. Благодаря удобной конструкции, современные производители продолжают выпускать такие диваны и в наши дни;

«клик-клак» изготовлен подобным способом. Плюс ко всему его спинку можно ставить в промежуточном положении;

диван аккордеон поделен на части, которые можно раскладывать по типу растягивания мехов на гармошке;

«еврокнижка» представляет собой сидение, которое при вытягивании становится местом для сна. Спинка дивана так же трансформируется;

«выкатная» модель. На колесиках выкачивается сидение, становясь местом для сна.

На самом деле есть и другие виды конструкций диванов, но все они подобны вышеописанным видам. При выборе дивана, стоит учитывать то обстоятельство, что данная мебель покупается на длительное время, поэтому должна быть качественной и надежной. При выборе уделяйте внимание основным требованиям: качеству, материалу, конструкции, деталям механизма, фурнитуре, устойчивости.