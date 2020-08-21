Весовое оборудование представлено сегодня в ассортименте. Есть различные модели весов, используемых в разных отраслях, среди которых и крановые весы. Оборудование считается неотъемлемой частью современного производства и используется на многих предприятиях. Можно электронные и механические весы крановые купить, с различными техническими характеристиками.

Весы позволяют быстро и точно измерять массу различных материалов, благодаря чему не возникает проблем с дозировкой. Крановые весы применяют в строительстве, автомобилестроении и на других производствах, где есть необходимость взвешивания габаритных грузов. Крановые весы считаются универсальными и могут использоваться даже в сложных условиях, на улице. Оборудование отличается высокой точностью и длительными сроками эксплуатации, поэтому весы пользуются большим спросом.

Область применения крановых весов

Главный плюс крановых весов в том, что можно быстро взвешивать большие грузы, без ущерба для производства. Это существенно увеличивает продуктивность работы и снижает риск ошибок, поэтому оборудование востребовано на разных производствах.

На крановых весах можно взвешивать как штучную продукцию, так и целые партии товара, весом в несколько тонн. Весы быстро собираются и транспортируются. Оборудование удобное в использовании, достаточно просто ввести нужные настройки, чтобы взвесить любую продукцию. Настраивать весы постоянно не нужно, главное, один раз ввести нужные параметры.

Современные крановые весы можно подключать к ПК и другим устройствам, чтобы контролировать весь процесс и фиксировать результаты взвешивания. Весы небольшие и практичные, поэтому применяются на многих современных производствах, где нужно взвешивать сырьё и готовую продукцию.

Как устроены крановые весы?

Крановые весы состоят из прочного, металлического корпуса и встроенных в него индикаторов. Эти индикаторы связаны с датчиками на растяжках. Кроме того, в весах есть прочный, стальной крюк, на которых закрепляют груз во время взвешивания.

Оборудование рассчитано на взвешивание грузов весом от 500 кг и выше. Максимальный вес может достигать 5о тонн. Современные модели выполняют ещё и ряд других функций, благодаря дополнительному оснащению. Такие весы могут фиксировать температуру и другие параметры.

Выбирают крановые весы с учётом специфики производства, чтобы оборудование выдерживало нагрузки. Перед покупкой нужно проверять состояние весов, чтобы не купить бракованное изделие.