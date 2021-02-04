Секреты подвески джиг-головки

Опытные рыболовы обязательно скажут, что джиг-головка влияет на размер улова. Но на данный показатель оказывает влияние один из определенных показателей и это не масса, а форма передней части. С учетом того, что сегодня предлагается большое разнообразие джиг-головки, не составит труда разобраться в секретах, которые могут таить касаемо улова эти элементы. Именно поэтому, опытные специалисты утверждают, что улов зависит не только от удачи, но и грамотного выбора приманки.

Какие есть подвески

Для того чтобы выбрать правильную джиг-головку, необходимо понимать, что необходимо учитывать определенные меры. Их две:

Форма и ее особенности, которые влияют главным образом на показатель отпора воды, а также на движение наживки. Большое внимание уделяется и такому показателю как положение крючка во время ее поклевки. Подвесочное положение. Положение приманки во время касания ко дну или при проводке, зависит в полной мере от сосредоточения ее тяжести.

При этом, в зависимости от того, в каком месте располагается ушко, джиг-головки могут делиться на некоторые типы:

Приманка с комплектацией с центральной подвеской. Имеющие фронтальную подвеску Стандартная подвеска.

Рыболовы конечно находятся в полном восторге от того, что им можно выбрать идеальные варианты джиг-головок. Однако как ни странно, большой выбор не уменьшает популярность классических шаровых моделей. Такой вариант идеально подходит для любой рыбалки. Наверное, популярность обусловлена тем, что именно такая головка уверенно гарантирует хоть какой-нибудь, но улов. Однако для того чтобы получить большее удовольствие от рыбалки, а также для того чтобы существенно увеличить улов, стоит обратить внимание и на другие виды.

Крючок

Теперь стоит поговорить и о крючке. Качество рыбалки зависит и от качества крючка, а также от его формы и других параметров. Специалисты, которые уже далеко не первый год занимаются рыбалкой утверждают, что дешевые крючки могут привести к тому, что может произойти сход рыбы, а также может быть замечена пуста подсечка. Хороший, качественный и дорогой крючок способен впиваться в пасть рыбы. Это может указать на обязательный шанс на отличную рыбалку. В том случае если крючок войдет в пасть недостаточно, то хищник рано или поздно просто освободиться и уплывет, оставив рыбака в полном разочаровании.