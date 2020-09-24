Киберспорт, как любой иной вид спорта, обладает как собственными преимуществами, так и недостатками на счет ставок. Из главных достоинств компьютерных состязаний вы можете отметить много турниров, частоту игр, отличные условия в конторе, присутствие «валуев» и не идеальность линии. Основные недостатки – пониженные лимиты ставки, техпроблемы, безответственность организатора и постоянные задержки игр.

Плюса киберспорта для геймеров в БК

Постоянный календарь и частота соревнований. Соревнований очень множество, ко всем из них доступны квалификации, в основном для нескольких областей. Речь зашла лишь об высокоуровневых ивентах, в которых принимают участие известные киберспортивные заведения. Единственная команда способна в течение суток сыграть в 3-5 играх, на любую из которых принимаются ставки. Если речь заходит о лан-финалах, то там игровые сутки обычно достигают 12 часов, а игры протекают одновременно по пару штук.

Из подобного большого числа игр вы можете без сложностей подобрать достойные ставки. И если в условном футболе ожидать игру грандов предстоит минимум в течение одной недели, то в CS:GO либо Dota 2 их проводят практически ежедневно. Особенно может порадовать подход больших БК из перечня лучших, среди которых «1хСтавка», Леон, BetCity, которые пытаются предоставлять любую важнейшую игру в Live. А ставки на киберспорт вы можете сделать на сайте https://rembird.ru/, где довольно широкий выбор матчей.

Низкая маржа с неплохой росписью. На сегодняшний день линия на киберспорт авторитетных букмекеров предоставляет коэффициенты, которые можно сравнивать с любым «низкомаржинальным» соревнованиям. Исходя из БК, коэффициенты на идентичные результаты окажутся больше 1.9. Это довольно отличный показатель, принимая во внимание возраст киберспорта. Подбор лучших ставок также неплохой и все время возрастает. Практически сегодня геймерам предоставляется ставить на любой игровой аспект.

Линия не во всех случаях показывает реальные возможности. Дисциплина довольно молодая и букмекерам сложно качественно оценить вероятности на выигрыш команд. Принимая во внимание бесконечный поток игр, в частности любой игры, создавать отличную линию невозможно. В каждом классическом спорте имеется уже своя модель подготовки котировки, которая проверена в течение долгих десятилетий.