Джулиан Браун – лучший игрок в блэкджек

Многие гемблеры любят игру блекджек. Практически все из них слышали о том, что существует Зал славы блэкджека. Американская компания, которую обосновали в 2003 г., имеет офис в Сан-Диего. Он расположен в казино Barona. Из самого названия понятно, что в зале представлены все выдающиеся люди, которые сумели отыграть большую роль в истории такой игры, как блэкджек. Данный рейтинг содержит опытных игроков, которые добились особых достижений и запомнились многим.

Интерес Джулиана к блэкджеку

Джулиан сильно заинтересовался игрой после того, как прочел книгу Тропа. В ней изъяснялась система, как подсчитываются карты. Ему было интересно изучать труды автора, Джулиан также смог акцентировать внимание на некоторых минусах, которые присутствовали в этих работах. Браун захотел откорректировать методику и увеличить ее эффективность. Для этого связался с Торпом и объяснил свои намерения. Стоит знать, что у Джулиана был доступ к компьютерам, отличающимся своей высокой мощностью. Обычный человек не мог себе позволить подобные.

Были произведены определенные доработки, которые позволили игрокам предоставлять бездепозитный бонус за регистрацию в казино. Тактика превратилась и стала более доступной и простой, но при этом отличалась эффективностью. Троп записал поправки, которые предложил Джулиан, в книгу «Beat the Dealer». Джулиан был отмечен в книге. В будущем Браун продолжил улучшать стратегии, сотрудничал с разными известными людьми, в том числе и с Ревере.

Опыт в игре

Математик в 60-х годах захотел проверить систему игры, которую он усовершенствовал. Он уехал в Рино, где посетил лучшие онлайн казино, одним из которых было «Невада Клаб». Он играл в блэкджек несколько дней, при этом ставил не по-крупному. В итоге его прибыль была огромной, он смог изучить обзоры заведений. Менеджеры казино попросили его покинуть клуб и больше там не появляться.

Дальнейшая работа и карьера

Джулиан Браун больше с тех пор не появлялся в ТОП казино, но дальше продолжал разрабатывать стратегию этой игры. Он сотрудничал с Ревере, который был профессионалом в карточных играх. Джулиан получил опыт и написал книгу под названием «Игра в блэкджек как личный бизнес

Математик опубликовал другую книгу в 80-м году. Он рассказывал в них о продуктивной тактике, продемонстрировал практические советы. Книга не стала хитом, но ею увлеклись азартные игроки-профессионалы.

Джулиан умер в 2000 г., однако его разработки по игре блэкджек помнят до сих пор. Более того, они заключены в рейтинг рублевых казино, доступные каждому желающему.