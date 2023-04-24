Гардероб нижнего белья: чего хотят женщины

Тем, кто закупает нижнее белье оптом, следует знать подробности о товаре. Это позволит не совершить ошибок при заказе.

Базовый гардероб нижнего белья

Многие знают, что дамы предпочитают одеваться по настроению. На выбор нижнего белья в конкретный день влияет стремление к удобству, а также нотки соблазнительности, если вечер обещает быть романтичным. Современные женщины умеют выбирать нижнее белье.

При формировании ассортимента из женских трусов оптом от производителя следует помнить, что дамы беспокоятся о здоровье и красоте. Базовыми в гардеробе женщины окажутся трусики и бюстгальтеры, которые будут отвечать представлениям об эстетичности и удобстве.

Учитывайте, что женщины предпочитают нюдовые и черные комплекты. Они необходимы для темной и светлой одежды. А вот белые трусики и бюстгальтеры – скорее белье для соблазнения, которое хотят продемонстрировать под светлой одеждой.

Для повседневной носки дамы предпочитают слипы. Им в тон берется бюстгальтер с чашкой на тонком поролоне. Женщины выбирают изделия из натуральных тканей с добавлением нитей, обеспечивающих лучшую посадку и комфортную носку.

В женском шкафу может оказаться 7-10 целомудренных слипов и пара бюстгальтеров в тон. Однако нижнего белья много не бывает и к базовым вещам обычно покупают стринги, моделирующие бра, бесшовные изделия. Ну и несколько комплектов, чтобы стать более притягательной.

Еще одним мастхэвом оказались боди. Такие вещи используются в качестве одежды в офис либо как часть модного лука под шорты, брюки, юбки, комбинезоны.

Что нравится мужчинам

Для приватных встреч женщины стараются выглядеть притягательно. Мужчинам нравятся дамы в корсетах и боди. Противоположный пол также в восторге, когда верх и низ белья сочетается по цвету. Различные модели нижнего белья с одинаковым рисунком, которые собираются в несколько комплектов, можно найти в каталогах российских производителей, таких как ladylux.ru, например.

А вот искусственные объемы вроде силиконовых накладок на грудь могут разочаровать спутника. Поэтому дамам советуют сосредоточиться на выборе правильного белья, которое украсит природное очарование.

И в заключение. Оптовому покупателю стоит ориентироваться на женские предпочтения. Ассортимент составляют из изделий натурального качества, в создании которых видна рука опытного дизайнера, знающего, чего хотят женщины.