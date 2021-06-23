Гибка металла: способы и преимущества

В ходе изготовления металлических изделий используется довольно большое количество технологий: резание, сверление, фрезерование, шлифовка и т.д. Одной из наиболее важных технологий считается гибка металла. Именно эта технология позволяет придать заготовке необходимую форму.

Оборудование для гибки металла

Для гибки металлических заготовок принято использовать такое устройство, как листогиб. Существует 3 модели листогибов:

прессовые;

поворотные;

ротационные.

Прессовые листогибы предусматривают совмещение листового металла с матрицей. В результате этого действия лист под давлением принимает необходимую форму. Особенность поворотных листогибов заключается в наличии подвижной гибочной балки. Она выступает в качестве основного рабочего элемента. Наконец, ротационные модели осуществляют гибку посредством вращающихся валковых устройств. Данное оборудование может быть механическим, ручным, гидравлическим, пневматическим или электромеханическим.

В зависимости от характеристик готовой продукции, могут использоваться специальные станки для создания деталей конкретного типа. Например, фальцепрокатные станки предназначены для производства дымоходов, воздуховодов и фальцевой кровли.

А вот для гибки труб из металла принято использовать так называемую «холодную» технологию. Она отличается повышенным уровнем производительности и технологичностью. Эта технология предусматривает применение трубогибов. В зависимости от требуемых свойств металла, существует несколько видов трубогибов:

Рычажные. Это устройства с ручным приводом. Они позволяют обрабатывать заготовки из мягких сплавов.

Арбалетные. Данные модели трубогибов воздействуют на центр заготовки.

Вальцовочные. Такое оборудование предназначено для обработки даже самых твердых металлов.

Дорновые. Эти трубогибы обычно используются для работы с тонкостенными трубами.

Остается добавить, что о том, как осуществляется гибка металла – подробнее можно узнать на сайте любого металлообрабатывающего завода.

Плюсы гибки

Применение именно этой технологии металлообработки позволяет рассчитывать на несколько преимуществ:

Экономию материала и отсутствие отходов. Данные преимущества обусловлены тем, что сжатие или растяжение не позволяет удалить часть заготовки.

Повышенную прочность готовой детали. Этот плюс обусловлен тем, что данная технология предусматривает обработку заготовки давлением.

Отсутствие коррозийных участков. Антикоррозийный эффект обеспечивается за счет исключения возможность изменить структуру металла.

Снижение затрат на доведение готового изделия до товарного вида. Если используется данная технология, то исключается возможность возникновения заусенцев, наплывов и прочих дефектов.

Как проходит гибка металла

Условно этот процесс можно разделить на 3 этапа. Сначала раскраивается заготовка. Далее выполняются основные операции. При этом важно учитывать требования предварительно разработанной технической документации. После этого нужно позаботиться о выполнении контрольно-измерительных процедур, необходимых для уточнения качества работ.