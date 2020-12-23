Golden Horns – игровой автомат в Пин Ап Казино в честь символа наступающего 2021 года

Как известно, символом 2021 года является бык. Именно этому могущественному животному посвящен новый игровой автомат Golden Horns. Графика в данном эмуляторе реализована в азиатском стиле. Несмотря на то, что на дворе 21 век, классические слоты и по сегодняшний день не теряют своей популярности. И данный игровой автомат на все сто процентов можно отнести к традиционным эмуляторам.

Описание эмулятора Golden Horns

Дело в том, что в слоте в Пин Ап Казино предусмотрено всего лишь три барабана. Что полностью соответствует канонам первых механических игровых автоматов. Традиционность эмулятора подчеркивает еще одна особенность. А именно, лишь одна активная линия. Следовательно, чтобы получить выигрыш, нужно чтобы все игровое поле было заполнено одинаковыми символами.

Что касается символики, то в качестве старших знаков в слоте используются картинки с изображением различных животных. К младшим символам относится набор игральных карт. Стоит отметить, что, несмотря на свой уклон к традиционности, в эмуляторе все же есть опция, которой которая не была свойственна прародителям современных игровых автоматов. В слоте Golden Horns есть один специальный символ. И им является, конечно же, бык. Картинка с изображением символа будущего 2021 года выступает в качестве универсального. И может служить заменой любым другим знакам. Других специальных знаков в слоте не предусмотрено.

Особенности эмулятора Golden Horns

Ожидать каких-либо бонусных возможностей от традиционного эмулятора вряд ли стоит. Но, кроме стандартного игрового процесса в нем все же есть некоторые дополнительные опции.

Итак, каждая выигрышная линия, которая формируется с помощью «дикого» символа, получает дополнительный выигрышный множитель. Причем, коэффициент множителя определяется случайным образом, и может варьироваться от 2 до 88. А если игроку повезет, и на одной линии выпадет сразу три символа быка, то он получит не только максимальный выигрыш, который равен Х288 суме ставки. Но и дополнительный коэффициент к этому выигрышу. А учитывая, что размер максимального бонусного множителя составляет Х88, то теоретически есть шанс получить выигрыш в 25344 раза превышающий сумму ставки игрока.

Резюмируя, можно сказать, что, несмотря на свою традиционность, данный эмулятор будет интересен не только любителям вечной классики, но и другим категориям игроков. Ведь максимальный выигрышный Х25344 могут предложить далеко не все игровые автоматы.