GPS-контроль: как происходит и зачем необходим

С развитием новых технологий, большой популярностью стали пользоваться различные системы, которые осуществляют контроль транспортной техники, сельскохозяйственных машин во время работы. В качестве примера можно выделить спутники Глонасс и GPS.

Как осуществляется GPS контроль

GPS-контроль это система, которая получила свою популярность довольно быстро после появления. Связано это скорее с тем, что система демонстрировала преимущественные характеристики. В первую очередь это высокая точность. Погрешность может составлять 5-10 метров. Именно поэтому наблюдатель, воспользовавшись решениями от antenor.ua, имеет возможность на любом расстоянии отслеживать контролируемые объекты. Само местоположение определяется с помощью спутников Глонасс, а сам контроль производится в реальном времени. Этот момент происходит благодаря мгновенной информации в систему, которая производит мониторинг.

Что в себя включает система

Система включает в себя два основных компонента:

GPS трекер. Эти устройства представляют собой своеобразные маячки, которые внешне напоминают небольшие электронные устройства. Именно они и помогают определять точное местонахождение. Такие маячки могут быть с разными характеристиками, для решения разных задач и для установки на разные модели машин. К примеру, для автомобилей используются маячки в виде закладок. Для больших автомобилей применяются GPS-трекеры. Онлайн сервис для наблюдения. Это главный инструмент для того чтобы производить эффективное наблюдение. С помощью такой системы есть возможность не только отслеживать автомобиль, но и вести учет об истории поездок, а также создавать карту оповещения при определенных действиях. Для того чтобы производить контроль на корпоративном уровне, проводится анализ отчетов по применению транспорта, а также проведению контроля выездных сотрудников.

Особенности

GPS-контроль представляет собой систему, которая способна эффективно повысить производительность, снизить издержки, а также повысить качество обслуживания. Именно поэтому, сегодня такая система пользуется большой популярностью в бизнесе и в других сферах. Позволяет экономить топливо, осуществлять удобный контроль и превращает его в четкий отчет. К тому же, такая система позволяет эффективно контролировать и доставку груза.