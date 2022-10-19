Игровой автомат онлайн: правила игры и условия выигрыша

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Несмотря на то, что все слоты внешне разные, принцип игры одинаков: игрокам предлагается крутить барабаны с нанесёнными на них изображениями, и если на какой-либо линии со ставкой выпадет больше одинаковых символов, выигрыш выплачивается.

Геймплей предлагает множество возможностей для победы. И все они разные. В основном режиме для получения денежных призов необходимо собирать непрерывные цепочки из определённого количества одинаковых символов. Минимальное количество совпадающих изображений обычно 2 или 3, максимальное — 5. Выигрышной считается комбинация одинаковых изображений, выпавших на одной линии, если на эту линию уже была сделана ставка. Это важное требование для активации линии, чтобы она могла приносить игрокам выигрышные комбинации. Оплачиваемые последовательности должны начинаться с крайнего левого барабана, но некоторые слоты также рассматривают цепочки, первый элемент которых принадлежит крайнему правому барабану. Иногда положение выигрышной комбинации на линии не имеет значения. В 99% случаев выигрыш обеспечивают классические комбинации одинаковых символов, но есть и оставшийся 1% — это выпадение смешанных последовательностей с участием дикого символа. Эти комбинации также являются платными.