Как получить паспорт Армении?

25 июня 2022 году на территории Армении произошло упрощение процесса получения паспорта. К тому же упрощается администрирование, а также рассмотрение разнообразных сложностей, которые возникают во время оформления.

Что нужно для получения паспорта Армении?

Чтобы получить паспорт Республики Армении, человек должен будет достигнуть совершеннолетия, иметь дееспособность, а также в течение трех лет проживают на территории Армении. К тому же есть и другие законные причины для того, чтобы получить паспорт. Вот полный список:

Лицо живет в Армении уже более трех лет на легальных основаниях.

Лицо прекрасно владеет армянским языком.

Лицо знает Конституцию Армения.

Если не соблюдать первые два пункта, то можно, с помощью https://aic1.am/our-services/grazhdanstvo-armenii, будет использовать совершенно другие основания на получение паспорта:

Лицо в течение двух лет находится в браке с гражданином или гражданкой Армении, а также в течение всего времени также легально живет на территории государства в течение 365 суток. К тому же законным основанием будет выступать тот факт, если в браке есть совместный ребенок с гражданством Республики Армении.

Человек, у которого один из родителей является гражданином Армении или же были рождены на территории Армении. Также все совершеннолетние люди способны и имеют право в течение трех лет отправить ходатайство на предоставление паспорта Республики Армении.

Люди, которые после 1 января 1995 года самостоятельно оформили отказ от гражданства и паспорта Республики Армении.

Человек, который является кровным представителем армянской национальности.

То есть существует большое количество самых различных оснований на оформление паспорта на территории Республики Армении. Это действительно не такой сложный процесс, который займет много времени.

Что нужно сделать для получения паспорта?

Теперь нужно будет разобраться в том, как правильно заниматься оформлением гражданства, а также паспорта:

Подготовить пакет документации.

Отправить ходатайство на получение паспорта Республики Армения.

Подождать результатов от представителей посольства Республики.

Получить или обменять гражданство для гражданина Республики Армения.

Встать на учет для военнообязанных.

Пройти регистрацию по месту проживания в Республике Армения.

Это буквально все, что нужно будет сделать для того, чтобы получить гражданство Армении.