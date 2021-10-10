Игровой слот Wheel of Wonders

Wheel of Wonders – игра в казино https://xboct.org/ с высокой волатильностью от Push Gaming. Высокий процент отдачи выигрыша — более 96 процентов делает игру еще более привлекательной. Интерфейс игры яркий, привлекательный, использованы мотивы Древнего Египта и Месопотамии. По мере продвижения в игре можно будет отыскивать таинственные реликвии и путешествовать по историческим местам.

Как играть

Новички могут сыграть в игру в деморежиме бесплатно. В игре присутствует 6 барабанов. А линий выплат от 729 до 46656, их число зависит от числа открытых позиций. Можно получить бонусную игру, фриспины, есть множители. По мере продвижения нужно разблокировать закрытые ряды, чем больше рядов открыто, тем больше может быть выигрыш.

Если на соседних барабанах выходит по три одинаковых символа, или 2 самых дорогих, то присуждается выигрыш. Играть возможно на любом устройстве, делая ставку от 0,1 до 100 евро за одно вращение. Самая большая выплата может быть в 47233 больше ставки игрока.

Бонусы и особые возможности

Главная задача игрока — расширить игровое поле до максимума. А сделать это можно, получая выигрыши. Если выпала выигрышная комбинация, на закрытых рядах откроется очередная ячейка. После выигрыша символы, образовавшие его, исчезают, а новые встают на их место. Появляется новая возможность получить выигрыш. Если получится еще один выигрыш — опять открываются новые ячейки. При открывании ряда ячеек можно вращать Древнее колесо. У колеса три уровня, зависящих от числа открытых рядов:

Если снята блокировка с первого ряда — приз кратен ставке от одного до пяти тысяч раз. Есть случайный множитель, на который умножается выигрышная сумма — от двух до десяти, или другие бонусы

При разблокировании двух рядов выигрыш также от одной до пяти тысяч ставок. Множитель от двух до десяти или ремонт, восстановление и прочее.

Открыто три ряда — денежный приз или модификатор, а также множитель аналогичен второму уровню.

На каждом уровне можно получить модификатор. А модификаторы могут дать такие функции, как «украшение» — символы, которых максимальное количество, становятся символами более высокого ранга. Модификация под названием «обновление» — символы низкого ранга превращаются в символы среднего или высокого ранга. Помимо модифицирования, есть возможность бесплатных вращений — можно 5 раз покрутить барабан бесплатно. Игра Wheel of Wonders имеет множество функций, методов получения выигрышей, поэтому она очень популярна.