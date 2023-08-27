Игровые автоматы от компании PlayTech: залог успеха и надежности

PlayTech считается одним из самых успешных и авторитетных провайдеров софта для азартных игровых площадок. В послужном списке корпорации числится около семидесяти заведений, функционирующих на эксклюзивном софте от представленного производителя.

Это огромная цифра, свидетельствующая о надежности и качестве продукта, выпускаемого Фирмой Плейтех. Говоря о конкуренции, достойное соперничество данной компании может составить лишь мировой бренд Микрогейминг. Об остальных провайдерах в Jet Casino речь не идет. PlayTech — это акционированная компания, акции которой находятся в свободной продаже на всемирно известной лондонской бирже.

Начало деятельности провайдера датируется 1999 годом, а страной, в которой компания начала свое функционирование, является Голландия. Однако массовое производство азартного продукта было налажено лишь через два года, а точнее в 2001 году. На сегодняшний момент главная штаб-квартира расположилась на острове Ман, где и продолжает свое функционирование. В компании числится около двух тысяч сотрудников, работающих по всему Миру. Такой ход очень выгоден, поскольку в любой момент корпорация может получить поддержку с любой точки планеты.

Виды игровых автоматов

Как и у многих подобных производителей, софт Плейтех доступен в двух версиях: flash и стационарной. Первая подразумевает непосредственно игровые автоматы в режиме онлайн, а вторая предполагает скачивание установочного агента на собственный компьютер. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и круг верных фанатов. При этом полный скачиваемый вариант содержит в себе практически весь игровой ассортимент компании, что очень удобно.

На сегодняшний день корпорация имеет внушительное количество игр собственного производства, среди которых около тридцати классических развлечений, шестьдесят тематических видео игр и около десяти слотов с джек-потами. Также PlayTech может похвастаться парой-тройкой собственных именных слотов, которые доступны лишь на тех игровых азартных площадках, на которых они были изобретены. Отличительной чертой продукта от представленного провайдера является очень качественное графическое оформление, которое характеризуется яркими и сочными красками, а также дополняется уместным звуковым аккомпанементом.

Честность видеослотов

Что касается безопасности игрового процесса, то у Плейтех в этом плане все схвачено. Ни один владелец тематического онлайн заведения не в силах вмешаться в серверную составляющую игровых автоматов, поставляемых корпорацией PlayTech. Такой ход событий гарантирует честность и непредвзятость каждого игрового процесса. Кроме того, в фирменный софт встроена чат-поддержка, которая в любой момент может оказать помощь и дать ответы на возникшие вопросы по ходу игры.

Компания Плейтех запрограммировала собственный софт таким образом, чтобы после первого депозитного перевода пользователь получай некий процентный бонус на счет. Подобный ход позитивно отобразился на игровой аудитории, и привлек более широкий круг пользователей. Характер бонуса определяется непосредственно игровой площадкой, в рамках которой функционирует тот или иной игровой автомат от производителя. Это могут быть проценты либо фиксированная сумма, реже бонусные выплаты принимают постоянный характер.

В рамках надежности, Плейтех старается лицензировать все свои игорные заведения, дабы избежать неприятных ситуаций, махинаций и так далее. В связи с этим обстоятельством пользователь может быть уверен в прозрачности игрового процесса, и не переживать за надёжность и своевременность призовых выплат.