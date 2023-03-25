Как изготовить печать и нужно ли наличие разрешения

До 2015 года юридические лица были обязаны заверять документы круглой печатью. Потом это требование отменили. Сегодня компании и индивидуальные предприниматели могут обходиться без печатей, штампов. Но атрибут продолжают использовать, так как подчеркивает индивидуальность, солидность фирмы. У контрагентов на подсознательном уровне возникает ощущение, что партнер без печати ненадежный.

В некоторых ситуациях без данного инструмента не обойтись. Необходимо заверять следующие документы:

отчеты для налоговой службы;

акты о несчастном случае на производстве;

доверенность;

платежки;

копии учредительных документов и другие.

В законе «О лицензировании отдельных видов деятельности» указано, что получение особого разрешения на изготовление печати не нужно. Поэтому юридическое лицо может смело заказывать атрибут. Сделать это можно, обратившись в типографию, где возможно срочное изготовление печатей и штампов — от одного часа.

К инструменту предъявляются общие требования:

круглая форма;

надпись с полным наименованием компании;

местонахождение.

По желанию заказчика может указываться дополнительная информация, например фирменное наименование на иностранном языке. Для изготовления изделий нужно подготовить свидетельство о регистрации ИП или юридического лица; документ, удостоверяющий личность, владельца; макет оттиска.

В качестве оснастки выступает автоматическая, пластиковая, металлическая. Выпускаются и компактные варианты, которые удобно применять вне офиса, например, находясь в командировке.

Отличие от штампа

Печатью удостоверяют документы, подтверждая подлинность. Штамп — инструмент без юридической силы. Упрощает документооборот. Как правило содержит основные реквизиты компании:

полное наименование;

юридический адрес;

ИНН, ОГРН.

Изделия отличаются формой. Штамп бывает прямоугольным, квадратным, ромбовидным. Воспроизводимые данные можно менять. Обычно ставится в левом верхнем углу; печать — внизу документов с подписью руководителя.

Изготовление печати в Петербурге или другом крупном городе не занимает много времени, собственнику компании необходимо обратиться в ближайшую типографию. Дизайн штампа или печати можно подобрать со специалистами центра либо прийти с готовым макетом.

Со штампами обычно заказывают датеры, нумераторы, которые облегчают и ускоряют бумажную работу. Изготовление предметов осуществляется на современном оборудовании.