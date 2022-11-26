Как научиться вести себя правильно с мужчинами?

В тот самый момент, когда между мужчиной и женщиной завязываются романтические отношения, женщина предпринимает шаги к правильному их построению, а для этого нужно знать некоторые хитрости и уловки. Очень важно стать для мужчины самой любимой и желанной, чтобы отношения длились как можно дольше, а лучше всю жизнь. Многие наслышаны о роковых женщинах, способных одним только взглядом покорить любого интересующего представителя сильного пола. Однако не все дамы такие, поэтому и нужно знать несколько важных правил поведения с мужчинами. Красота, сексуальность – это очень важно при первой встрече, но не только это завлекает мужчину в женские сети. В поддержании романтического диалога или флирта помогут эротические истории по ссылке.

Не нужно терять чувство собственного достоинство и вешаться на шею на первом свидании. Не стоит забывать о главном достоинстве каждой представительницы прекрасного пола – оставаться загадочной и немного недосягаемой. Не раскрывайте карты сразу, выдавайте информацию о себе постепенно, оставляя самые интересные факты о жизни на следующие свидания.

Не забывайте ежедневно ухаживать за собой: нежный макияж и легкая укладка, естественный образ в одежде – оставляют неизгладимый след в мужской памяти. Не одевайте вульгарные вещи, максимально оголяющие ваше тело, берегите свои козыри для дальнейших действий.

При встречах с мужчиной необходимо вести себя естественно и непринужденно. Можно и немножко поиграть – мужчинам это нравится, но не переигрывайте. Будьте всегда легкой в общении. Не стоит заводить темы о политике. Разговор ведите на нейтральные темы, чтобы избежать конфликтных ситуаций.

Лучше всего будет, если женщина не станет сразу рассказывать о своих прошлых романах в самых ярких красках. Постарайтесь ограничиться общими фразами и переводить тему в нейтральную сторону, поскольку каждый мужчина моментально делает выводы о принципах жизни женщины, ее поведении, отношении к финансовому положению избранника. Мужчине не нужно знать все в деталях.

Чтобы быть независимой и интересной в глазах любимого, старайтесь развивать свои интересы и увлечения. Хобби должно присутствовать в жизни каждого человека. Мужчины очень любят сначала подчинять себе женщину, заставляя ее уволиться с работы, поменять круг интересов, а потом упрекает, что она стала ему совершенно не интересной, так как потеряла свою независимость в его глазах.