Как оформить могилу близкого человека: мелкие камушки в цветнике

Когда уходит из жизни близкий человек, его могилу хочется красиво оформить. Ведь это не просто точка обрыва земного пути. А место, куда люди впоследствии приходят для общения с душой усопшего. С годами визиты становятся всё более редкими, а ухаживать за местом захоронения физически всё трудней. Особенно знакома такая ситуация для семей, где нет молодёжи — лишь пожилые люди и глубокие старики. Поэтому сразу имеет смысл подумать об установки максимально долговечного мемориального сооружения. В таком деле как памятник гранит — один из рекомендованных к использованию материалов (он гораздо более износостойкий по сравнению с мрамором).

Нужно ли заказывать большой памятник?

Прежде чем заказывать изделие, продумайте его дизайн. Изучите разные варианты, задав в интернете поисковый запрос: «памятники надгробия гранит». Слишком объёмная архитектура вряд ли имеет смысл. Ведь ухаживать за большими конструкциями трудней.

Схоронив человека, сразу подумайте на перспективу — сможете ли вы и ваша семья достаточно долго, качественно и регулярно ухаживать за могилой? Чем старше вы становитесь, тем меньше у вас сил. При посещении кладбища вам захочется протереть пыль с надгробия, слегка подполировать гранит до блеска. Чем компактней сооружение, тем проще всё это сделать.

Чем наполнить цветник

А вообще облегчить задачу ухода за памятником можно, заказав модель с цветником (он занимает место, которое проецируется на захороненный гроб). Одной стороной цветник крепится к памятной стеле с портретом усопшего и датами его земной жизни. Три другие стороны открыты, огорожены поребриками.

Часто цветник используют по его прямому назначению — засаживают цветами, газонной травой. Но есть ещё один вариант: засыпать это пространство мелкой галькой, щебнем или красивыми цветными камушками. В продаже легко найти специальную гранитную или мраморную крошу. Только для размещения подсыпки нужно будет один раз тщательно потрудиться: сделать дренажную подушку из песка (4-5 см толщиной), устелить её спанбондом для защиты от прорастания сорняков. И продумать устройство небольших отводных каналов для талых вод и дождевых осадков.