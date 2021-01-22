Как подобрать дешевый авиабилет

В Интернете есть много руководств о том, когда лучше покупать авиабилеты, но они относятся к общим принципам, которые не всегда работают. Это потому, что у каждого оператора своя ценовая политика, которую они не хотят раскрывать. Однако сотрудники нескольких линий скрыли секрет, как приобрести авиабилеты Киев Баку по очень выгодной цене.

Секреты путешественников

За ценами на билеты стоят внутренние системы, которые формируют ставки, и группа сотрудников, которые постоянно их контролируют. Практически все основано на порогах тарифов, которых около 10, и у каждого своя цена. Что вы получите, в том числе зависит от количества проданных билетов, популярности и протяженности маршрута, да еще и от дня недели.

Чем больше времени остается до дня отъезда, тем больше у нас шансов купить более дешевые билеты. Правило простое — чем меньше куплено мест, тем ниже будут цены. Если вы видели билеты за 3000, а днем позже они уже стоят 4000, значит, те немногие, что были по низкой цене, например, по ссылке: https://e-bilet.com.ua/aviabilety-kiev-tashkent, распроданы, и на более дешевые рассчитывать нельзя.

В бюджетных авиалиниях, в отличие от традиционных, очень важна высокая степень наполнения самолетов. Больше пассажиров на борту означает не только более высокую выручку от продажи билетов, но и больше шансов получить дополнительную прибыль от продажи различных услуг, таких как выбор места, обслуживание, зарегистрированный багаж и приоритетная посадка. Многие пассажиры ошибочно полагают, что бюджетные авиакомпании в основном зарабатывают на продаже товаров на борту.

Покупка билетов через сервис https://e-bilet.com.ua/

Электронный билет, купленный на сайте, действителен с момента покупки. По этой причине его нельзя купить в стационарном билетном автомате. После выбора соответствующего билета (например, 20 минут, в настоящее время действует 40 минут) нажмите кнопку «купить», затем выберите вариант «оплата платежной картой» и на экране билетного автомата вы сможете выбрать между «электронный билет, привязанный к платежной карте» или «бумажный билет».

Выбираем первый вариант и прикладываем карту к считывателю — он объясняет принципы работы новой системы МПК.

Путешественник может проверить на сайте по продаже билетов количество, тип и оставшийся срок действия ранее купленных им билетов. Для этого нажмите кнопку «проверить билеты, назначенные платежной карте». Соответствующая информация будет отображаться на экране.