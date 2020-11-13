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Главной особенностью виртуального заведения является то, что гемблерам доступна как обычная версия, так и пробная – демо. Применяя последний формат, посетитель значительно увеличивает продуктивность последующей игры на реальные деньги. Тестовый вариант слота дает возможность внимательно ознакомиться с правилами, отработать свою тактику игры, найти оптимальное решение по ставкам. Как известно, наземные азартные заведения не предусматривают такой функции, ведь в них игра «на интерес» просто не доступна. Официальный сайт запускает ставки на виртуальные кредиты, чтобы пользователь мог играть в удовольствие, не беспокоясь об утрате денег.

В отличие от платного, восполнение средств в режиме демо происходит автоматически после обновления страницы. Виртуальные кредиты добавляются на временный счет пользователя, и можно продолжать игру.