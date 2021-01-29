Как происходит замена масла DSG 6 и 7

Автомобили компании VAG оснащены преселективными коробками передач с двойным сцеплением «сухого» или «мокрого» типа DSG 6 и 7. Такая часть авто нуждается в особом уходе. По инструкции замену масла ДСГ 7 делают при каждых 60 000 км. Кстати, определенные модели авто с двигателями невысокой мощности оснащены КПП, которая рассчитанная только на пробег 100 000 км и считается не обслуживаемым.

Рекомендуют чтобы замена масла в коробке ДСГ 7 производилась при каждом 30 000-50 000 км, не дожидаясь 60 000 км. На это влияет и погодные условия, особенности вождения и интенсивность использования авто. Доверить замену масла, необходимо профессиональным мастерам СТО.

Роботизированные коробки передач с двойным сцеплением DSG

Специфика такой коробки передач в том, что один диск реагирует на четные, другой — на нечетные передачи. Такие действия позволяют осуществить плавно переключение скоростей. В проселективных коробках применятся мокрое сцепление, то есть диски и корзины получают смазку. В ДСГ 7 — «сухое», что значит мехатрон имеет функции электо-гидравлического управления. Его нужно заполнять заливать отдельным видом масла.

Как определить, что нужно масло ДСГ 6 или 7?

Как правило, авто подаст «сигнал». Нужно залить масло, когда:

перегрев КПП;

рывки при переключении скоростей;

слышен шум или гул с узла;

осмотрев отверстие для щупа;

запах гари.

Чаще всего замена масла происходит с заменой фильтров.

При «мокром» сцеплении, масло попадет на другие детали, потому в скорости в нем появляются абразивные частички. Потому так быстрее изнашивается коробка передач. Потому важно вовремя проводить обновление масла, недожалась кризисной ситуации.

Специфика смены масла в коробках с двойным сцеплением

Если есть достаточный опыт, то замена масла в коробке ДСГ 7 может, осуществлена самостоятельно. С этой целью используют:

гараж со смотровой ямой;

подъемник.

Но бывает, что отсутствует горловина для заливки масла. В таком случае необходимо решить проблему через капот. Для ДСГ 7 необходимо 1-1,5 л трансмиссионной жидкости.

Заменить масло в ДСГ 6 также бывает непросто. Для этого нужно обнулить километраж износа коробки и обновить CPU трансмиссии. Такое сделать самому трудно. Трансмиссионную жидкость используют точно ту, что указал производитель. Количество масла должно быть достаточном количестве, перелив и нехватка недопустимо. Как правило, для ДСГ 6 нужно 5-6 л.

Лучше всего быстро и надежно обслуживать КПП преселективного типа на СТО. Тем более, что это стоит недорого. Воспользовавшись автосервисом, водитель гарантировано может рассчитывать:

на идентичный подбор масла по типу и нужному количеству;

осуществление сопутствующий работ до полной чистки КПП и картера коробки от загрязнений;

замену масла ДСГ 7и установка новых фильтров;

осмотр авто для определения поломок и неисправностей.

На всех машинах Фольксваген, с установленной одной той же самой трансмиссией, используется одинаковое фирменное масло. Также замену смазки нужно делать после покупки авто с пробегом.