Как происходит замена масла DSG 6 и 7

Автомобили компании VAG оснащены преселективными коробками передач с двойным сцеплением «сухого» или «мокрого» типа DSG 6 и 7. Такая часть авто нуждается в особом уходе. По инструкции замену масла ДСГ 7 делают при каждых 60 000 км. Кстати, определенные модели авто с двигателями невысокой мощности оснащены КПП, которая рассчитанная только на пробег 100 000 км и считается не обслуживаемым.
Рекомендуют чтобы замена масла в коробке ДСГ 7 производилась при каждом 30 000-50 000 км, не дожидаясь 60 000 км. На это влияет и погодные условия, особенности вождения и интенсивность использования авто. Доверить замену масла, необходимо профессиональным мастерам СТО.
Роботизированные коробки передач с двойным сцеплением DSG
Специфика такой коробки передач в том, что один диск реагирует на четные, другой — на нечетные передачи. Такие действия позволяют осуществить плавно переключение скоростей. В проселективных коробках применятся мокрое сцепление, то есть диски и корзины получают смазку. В ДСГ 7 — «сухое», что значит мехатрон имеет функции электо-гидравлического управления. Его нужно заполнять заливать отдельным видом масла.
Как определить, что нужно масло ДСГ 6 или 7?
Как правило, авто подаст «сигнал». Нужно залить масло, когда:
- перегрев КПП;
- рывки при переключении скоростей;
- слышен шум или гул с узла;
- осмотрев отверстие для щупа;
- запах гари.
Чаще всего замена масла происходит с заменой фильтров.
При «мокром» сцеплении, масло попадет на другие детали, потому в скорости в нем появляются абразивные частички. Потому так быстрее изнашивается коробка передач. Потому важно вовремя проводить обновление масла, недожалась кризисной ситуации.
Специфика смены масла в коробках с двойным сцеплением
Если есть достаточный опыт, то замена масла в коробке ДСГ 7 может, осуществлена самостоятельно. С этой целью используют:
- гараж со смотровой ямой;
- подъемник.
Но бывает, что отсутствует горловина для заливки масла. В таком случае необходимо решить проблему через капот. Для ДСГ 7 необходимо 1-1,5 л трансмиссионной жидкости.
Заменить масло в ДСГ 6 также бывает непросто. Для этого нужно обнулить километраж износа коробки и обновить CPU трансмиссии. Такое сделать самому трудно. Трансмиссионную жидкость используют точно ту, что указал производитель. Количество масла должно быть достаточном количестве, перелив и нехватка недопустимо. Как правило, для ДСГ 6 нужно 5-6 л.
Лучше всего быстро и надежно обслуживать КПП преселективного типа на СТО. Тем более, что это стоит недорого. Воспользовавшись автосервисом, водитель гарантировано может рассчитывать:
- на идентичный подбор масла по типу и нужному количеству;
- осуществление сопутствующий работ до полной чистки КПП и картера коробки от загрязнений;
- замену масла ДСГ 7и установка новых фильтров;
- осмотр авто для определения поломок и неисправностей.
На всех машинах Фольксваген, с установленной одной той же самой трансмиссией, используется одинаковое фирменное масло. Также замену смазки нужно делать после покупки авто с пробегом.