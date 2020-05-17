В наше нелегкое время огромное количество людей начали испытывать беспокойство по поводу своего будущего. В условиях пандемии у многих изменился график работы, снизилась заработная плата, финансовое положение стало нестабильным, нарушились все планы. Конечно, в такой ситуации очень трудно сохранить душевное спокойствие, но некоторые советы специалистов-психологов могут в этом помочь.

Просчитайте все необходимые расходы

Подумайте, какие траты в текущем месяце для вас совершенно необходимы и составьте их список. Начать нужно с тех счетов, неуплата по которым приведет к плачевным последствиям, а закончить средствами, которые придется потратить на еду и бытовую химию. Четкое понимание того, сколько именно вам необходимо потратить, внесет ясность в дальнейшее планирование действий.

Пересмотрите ежемесячные траты

Проверьте, что конкретно вы оплачиваете каждый месяц и подумайте, насколько это сейчас актуально. Возможно, среди этих трат вы обнаружите то, что вам вообще уже не нужно, и то, от чего можно на время отказаться. Иногда из, казалось бы, незначительных платежей за различные услуги в итоге получается очень даже значительная сумма.

Подумайте об изменении условий выплат по кредитам

Возможно, для вас будет выгоднее произвести объединение нескольких своих кредитов в один (рефинансирование) или попросить у банка снизить ежемесячный платеж (реструктуризацию кредита).

А в случае, когда вы не можете обойтись без оформления нового кредита, можно воспользоваться услугами сайта Zaimovkin.ru, который сообщает своим пользователям о максимально выгодных предложениях различных банков.

Перестаньте метаться

Когда у человека резко меняется ритм жизни, он не может адаптироваться к этому событию мгновенно. Ему начинает казаться, что у него есть какие-то важные дела, а он забыл их сделать. Он начинает метаться в поисках нужного занятия, но все кажется ему какой-то ерундой. В результате человек ничего особо полезного не делает, но и не отдыхает.

Попытайтесь успокоиться и подумать, что бы вы хотели сделать. Именно хотели. Возможно, это будет недовязанный плед или давно не пересаженные цветы. А может вы хотели бы научиться чему-то новому. Для всего этого сейчас как раз очень подходящее время.

Подумайте о своем рационе и физической нагрузке

Сейчас как раз такое время, когда не нужно кусочничать, покупать себе в магазине продукты быстрого приготовления и питаться фаст-фудом. Можно составить себе меню, написать список необходимых продуктов, и покупать только их. Приготовленные блюда получатся не только вкусными, но и полезными, а также бюджетными.

И, конечно, чтобы не потерять тонус мышц, не нужно пренебрегать хотя бы каждодневной зарядкой.

Самое главное в этот непростой период не раскисать и не отчаиваться. К счастью, любые неприятности имеют свойство заканчиваться.