После профилактического наркологического освидетельствования всегда предоставляется сертификат ф. 140/о, что необходим в нескольких случаях. Его требуют при выдаче водительских прав, при оформлении допуска на ношение оружия, перед оформлением новой трудовой деятельности, для выдачи банком ипотеки. Также документ понадобится в случае усыновления ребенка либо оформлении опекунства.

Особенность документа

Сертификат служит своего рода гарантом, что человек полностью безопасный для себя и других людей, что очень важно при приеме на руководящую должность, для выполнения опасной работы либо при постоянном взаимоотношении с людьми.

Потому часто работодатели требуют сертификат нарколога киев о прохождении профилактического наркологического освидетельствования ф.140/о. Постановление Кабмина Украины №1238 от 6 ноября 2011 года регулирует данный вопрос, оглашает список профессий, к допуску которых требуется боле внимательный осмотр здоровья работника.

Как проходить получение?

Проведение профилактического наркологического освидетельствования позволяет обнаружить алкоголизм и наркоманию либо токсикоманию. Также устанавливают факт (отсутствие) наркологических противопоказаний к исполнению прямых обязанностей и некоторых видов деятельности, что указные в списке профессий и видов работ для которых в любом случае нужен документ.

Профилактическое наркологическое освидетельствование осуществляется по принятой программе, при которой выполняется:

врачебный наркологический осмотр;

проведение психологических тестов;

медицинскую лабораторную диагностику в порядке определенном МЗО.

На приеме у врача рассматривают данные о прохождение лечения в наркологических лечебных центрах. Если на освидетельствовании обнаружены симптомы наркологической болезни и при отказе от итогов, то гражданин может дополнительно посетить врача, сделать тестирование и другое обследование в стационарных условиях.

После прохождения дополнительного профилактического наркологического освидетельствования в стационаре, собирается лечебно-консультационная комиссия, для решения выдачи сертификата либо отказать.

При оформлении сертификата принимают в учет факт (отсутствие) наркологических противопоказаний к реализации прямых обязанностей и исполнения тех видов деятельности, что перечисленные в постановлении Кабмином.