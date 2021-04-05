С чего начать ставить на спорт: виды ставок

Азартные игры, как и игры на ставках, издревле были одними из самых популярных развлечений среди людей самых разных профессий и социальных сословий. В настоящее время ситуация особых изменений не претерпела. Каждый желающий рискнуть своими кровными на ставках без труда найдет себе букмекерскую контору, благо их реклама уже несколько лет как полностью заполонила Интернет. Многие ее игнорируют, многие поддаются ее влиянию. У последних обычно возникают резонные вопросы.

Что такое букмекерская контора

Максимально четкая формулировка букмекерской конторы – игорное заведение, основой деятельности которого является прием ставок. Сайт Мелбет просчитывает вероятность того или иного результата какого-либо события (спортивного, культурного, политического или любого другого), и на любой из вариантов исхода предлагает коэффициент – число, на которое умножится ставка игрока в случае его победы.

Что нужно знать, прежде чем начать играть

В первую очередь необходимо знать основные положения игр на ставках. Ключевое, конечно же, – коэффициент, но о нем было сказано выше. Обычно, изучая наиболее выгодные варианты ставок, игрок встречается с термином «маржа».

Маржа – это комиссия букмекерской конторы, которую она закладывает в коэффициент. Стало быть, делая ставку на определенный коэффициент, вы сразу оплачиваете конторе и ее комиссию. Опытные игроки изучают, у каких букмекерских контор выше коэффициенты и ниже маржа. Обычно маржа составляет от 1% до 5%, что в целом позволяет конторам при любых условиях быть в выигрыше.

Как только игрок определился с букмекерской конторой, в которой хочет играть, самое время разобраться в вопросе, на что можно делать ставки. Фактически их можно делать практически на все на свете. Основные категории – политика, спорт и культура. Однако бывают и весьма специфические дисциплины: ставки на дату и версию конца света, существование пришельцев, погоду и совершенно случайные события. Самые популярные, конечно, ставки на спорт. При выборе БК также читайте отзывы клиентов. К примеру, бетсити отзывы присутствуют на сайте Евроставка.

Какие бывают ставки на спорт

Букмекерские конторы предлагают огромное разнообразие ставок на спортивные события. Наиболее распространенными из них являются ставки на исход, на тотал и ставки с форой.

Ставки на исход

Наиболее простой и понятный вид. Не требует особых знаний, зачастую используется болельщиками той или иной команды, чтоб не только насладиться ее победой, но и основой является ставка на результат матча. Можно поставить на победу одной из команд или на ничью. Однако есть и «промежуточные исходы». Букмекер принимает ставку на результат определенного периода времени. Например, «с 20-й по 30-ю минуту», или «исход первого тайма».

Ставки на тотал

Вид ставок, требующий большей осведомленности в выбранном виде спорта либо большей удачи. Тотал по сути своей – это общее количество определенного показателя. Будь то забитые голы, нарушения, карточки, количество замен или штрафных. Задача игрока – спрогнозировать, в какой из предложенных букмекером рамок будет верный результат.

Зачастую ставки на тотал стараются делать в лайв (онлайн-режиме, в котором ставки принимаются по ходу события, а коэффициент меняется исходя из ситуации на поле), поскольку, наблюдая за игрой, проще спрогнозировать тот или иной тотал.

Коэффициент находится в обратной зависимости от вероятности

То есть, чем выше шанс команды на победу, тем ниже коэффициент. Поэтому ставка на явного фаворита обычно не приносит особых дивидендов. Вот тут на арену выходят ставки на фору. Они делаются с учетом искусственного преимущества или допустимого отставания одного из соперников. Эти ставки хорошо работают в руках умелых игроков, новичкам ими пользоваться не рекомендуется.

Теперь, когда вы знаете, что такое ставки и какими они бывают, можете смело начинать делать ставки. Играйте и выигрывайте!