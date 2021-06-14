Как внести разнообразие в семейную жизнь

Немаловажным аспектом семейной жизни является интимная близость. Здесь также многим семейным парам не помешает разнообразие. Всегда можно найти день, когда отправить детей к бабушке или двоюродным братьям или сестрам, устроить романтический легкий ужин при свечах, включить романтичную музыку или посмотреть легкий эротический фильм. А дальше – проявить фантазию и воплотить свои тайные мечты в реальность. Можно посетить секс шоп или купить вибратор on-line https://love-shop.kiev.ua/kosmetika-i-preparati/, а также другие интересные игрушки.

Маяковский в одном стихотворении как-то проронил фразу: «Любовная лодка разбилась о быт». Возможно, это фраза затерялась бы среди многих других и о ней все благополучно забыли, если бы она не была столь близкой к реальной жизни и не использовалась многими женщинами в разговоре с подругами, когда они объясняли причины развода или несчастливой семейной жизни. Действительно, проходит некоторое время после свадьбы и супруги замечают, что когда-то сильные чувства начинают угасать, более того – возникает раздражение и недовольство друг другом. Некоторые терпят и продолжают так жить, другие – разводятся. Однако, всего этого можно избежать, если вносить в каждодневную рутину разнообразие и радость.

Каждый человек любит приятные сюрпризы. Вот не ждал – и случилось! Особенно если о чем-то долго мечтал, но все никак не мог сделать. А ведь в семье каждый знает, о чем мечтает половинка. Так почему же не преподнести сюрприз? Конечно, дорогие авто и бриллианты – это слишком, о вот подарки попроще – вполне может быть. Например, если муж увлекается рыбалкой, можно подарить ему без какой-либо причины прикормку, набор крючков или какую-нибудь интересную снасть. В финансовом вопросе – это мелочь, но мужу будет приятно, что жена поддерживает его хобби. Или может муж давно уже мечтал пойти в спортзал, но все как-то не находил времени. Тогда можно подарить ему абонемент на несколько занятий. Также можно внести разнообразие не только в его активную жизнь, но и в рабочую обстановку: купить календарь, куда можно записывать напоминания о важных встречах или еще каких-либо событиях, песочные часы, чтобы отсчитывать время до ухода с работы или еще какой-нибудь интересный офисный аксессуар.

Также отличным разнообразием станем совместный отдых на природе. Зимой это может быть катание на санках, игра в снежки или лепка снеговика. В теплое время года можно выехать на пикник или сходить за грибами. Во втором случае можно даже устроить соревнование – кто больше соберет грибов. Также при походе на природу можно устроить небольшую фотосессию – будет что вспомнить в счастливой совместной старости.