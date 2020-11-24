Необходимость сделать захват происходящего на экране компьютера может возникнуть у каждого. Кому-то может понадобиться записать работу той или иной программы, кому-то – зафиксировать возникновение системной ошибки, а кто-то увлекается обзорами видеоигр.

К счастью, был разработан софт для записи, среди которого пользователь найдет то приложение, которое удовлетворит именно его запрос.

Debut Video Capture

Debut Video Capture — простая и одновременно удобная программа, обладающая рядом полезных функций. Одно из ключевых преимуществ – это возможность выбрать формат, качество и другие параметры записываемого видео. Поддерживает самые распространенные и современные форматы: AVI, MP4, MPG и другие. Кроме того, утилита совместима с внешними устройствами, поэтому можно подключить web-камеру.

В приложение встроен незамысловатый редактор, который позволяет добавить в видео геометрические блоки или текст. Полезно, если пользователю неудобно использовать дополнительную программу для редактирования, когда важен простой, но быстрый результат. Кроме того, можно выбрать на экране область для записи, чтобы акцентировать внимание зрителя на самом важном.

Хорошо подойдет для записи презентаций и видеоуроков, так как фиксируется передвижение курсора. Хуже будет справляться с тяжелыми программами, в частности, видеоиграми.

Free Screen Video Recorder

Free Screen Video Recorder — приложение разработано для захвата изображения с экрана – делает не только видео, но и скриншоты. Простой интерфейс, маленькая и мобильная панель управления – ничего лишнего. Доступен выбор области захвата изображения.

Программа поддерживает формат MP4, который читается большинством утилит и видеоредакторов. Можно настроить разрешение видео и выбрать подходящий кодек. Кроме того, подключается запись с микрофона, что позволяет дополнять запись комментариями.

Будет удобно использовать для демонстрации экрана в учебных или рабочих целях. В этом поможет функция выделения курсора.

OBS Studio

OBS Studio — комфортное приложение, поддерживаемое на Windows, Mac и Linux. Обладает рядом полезных настроек, которые помогут достичь максимально удобной работы с программой. В частности, можно выбрать качество записываемого видео и подходящий формат: AVI, MP4, MOV и другие.

Можно настроить запись под любую цель, подключая по мере необходимости микрофон, web-камеру или другие устройства. Доступен выбор записываемой области на экране или конкретного приложения – папки, программы или игры. Захват с дополнительной камеры легко включается в запись, размер и расположение картинки опциональны. Фиксацию курсора можно включить или отключить по своему усмотрению.

Утилита отлично адаптирована для организации стримов. Подключившись к каналу на Youtube, Twitch, Facebook, Restream или Twitter, можно вести трансляцию записи экрана онлайн – удобно для геймеров. Будет полезна практически для любых целей.

Windows Movie Maker

Windows Movie Maker — бесплатный и полнофункциональный видеоредактор. Он позволяет выполнять различные действия, в том числе комбинировать и разделять фрагменты видео, ускорять или замедлять воспроизведение видео, а также добавлять различные спецэффекты или фоновую музыку.

Windows Movie Maker можно использовать как инструмент для подготовки мультимедийных презентаций (например, слайд-шоу). Вы можете выровнять громкость звука, стабилизировать уменьшение дрожания, настроить разрешение и пропорции видео, а также добавить переходы от кадра к кадру из шаблонов. Кроме того, вы можете добавить специальные темы вместе с любым текстом (начальные и конечные подписи) для профессионального видео.

В программе Windows Movie Maker вы также найдете встроенный экран для просмотра отредактированного видео и временную шкалу, на которой мы выполняем самые важные действия при редактировании видеофайлов. С помощью приложения можно захватывать скриншоты воспроизводимого фильма и записывать видеопоследовательность с установленной веб-камеры и прикрепленного микрофона. После того, как вы закончили редактировать видео, вы можете сохранить его на жесткий диск в любом формате видео или поделиться им с друзьями в Интернете на YouTube, Facebook, Skydrive или Vimeo. Windows Movie Maker также является частью популярного пакета Windows от Microsoft.

Главная проблема бесплатных приложений – ограниченный функционал, небольшая выборка поддерживаемых форматов и сложность работы с записью тяжелых программ, в том числе, игр. Но найти из таких утилит самые комфортные для своих целей – реально.

Для записи презентаций, видеоуроков, демонстраций работы программ отлично подойдут Debut Video Capture и Free Screen Video Recorder. В этих же целях используется и OBS Studio, а также для прямых трансляций и записи игр. Остается только сделать выбор в пользу наиболее удобного для пользователя приложения.