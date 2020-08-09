С ситуацией, когда пропадает доступ к любимому источнику азартных игр, сталкивался практически каждый опытный гемблер. Огромное разочарование испытывает человек, который после трудного дня решил расслабиться и подхлестнуть себя ощущением азарта, но компьютер или портативное устройство не позволяют это сделать по причине блокировки сайта провайдером. Создатели клуба vulkan-russia-onliness.com нашли способ решить этот вопрос.

Способы входа без проверки провайдера

На сегодняшний день имеется два наиболее удобных варианта входа на сайт азартных развлечений без страха увидеть окно с надписью о блокировке заведения. Первый — это приложение, разработанное создателями клуба. В его функции входит обход блокировок и обеспечение постоянного доступа к серверу казино.

Наиболее популярный вариант решения проблемы — создание актуальных зеркал. Подобные ресурсы очень удобны и часто на протяжении нескольких месяцев остаются невидимыми для провайдеров.

Что такое зеркало сайта

Актуальное рабочее зеркало — это полный клон официального портала. Единственным различием между актуальным зеркалом казино Вулкан Россия и его официальной страницей можно назвать разницу в имени домена. Остальные параметры серверов абсолютно идентичны. Они содержат полностью продублированную информацию, которая изменяется в соответствии с текущим положением дел. Благодаря зеркалу пользователь может не переживать о доступе на сайт, если он проживает в стране, где азартные игры запрещены на законодательном уровне.

Как попасть на рабочее зеркало клуба

Чаще всего клиенты даже не обращают внимание, что во время входа система перевела их на сервер-клон. Это не должно пугать, т.к. переход никак не влияет на статистику и состояние депозита пользователя. Если вдруг клиент почувствовал внезапные сомнения или чувство дискомфорта, он может обратиться в службу технической поддержки. Специалисты выслушают причину обращения и предоставят ответы на все волнующие вопросы.

Самостоятельно можно попасть следующим образом:

узнать доменное имя клона на основном сайте;

ввести его имя в поисковой строке браузера;

нажать ввод.

Источником информации о доменном имени клона может также быть дружественный ресурс или тематические форумы. Прямая ссылка перехода имеется на официальной странице и ее достаточно просто можно активировать одним нажатием. Все, кто имеет личный кабинет, получают смс или сообщения на электронную почту с названиями актуальных зеркал.

Основные достоинства подобных сайтов

Положительные характеристики рабочих зеркал заключаются в следующем:

позволяют разгрузить нагрузку на основной сервер официального сайта;

повторяют не только содержание каталога, но и персональные данные пользователей;

позволяют не проходить повторную регистрацию;

дают возможность играть всем, в чьем регионе проживания азартные услуги запрещены;

имеет аналогичные бонусные программы, турниры, акции, кешбэк и систему поощрения, как на официальном портале;

доступны как с компьютера, так и с мобильного телефона или планшета.

Как и на официальной странице, гемблеры могут пользоваться демонстрационной версией игровых автоматов, чтобы играть бесплатно.