Какой покер рум выбрать в 2021 году: GGПокерОк и альтернативы

Покеристы, которые начинают карьеру, зачастую становятся перед выбором покер рума. Сейчас в интернете немалое количество комнат, которые конкурируют друг с другом, следовательно, предлагают клиентам разные преимущества и хорошие условия сотрудничества.

Тем не менее, чтобы определиться с заведением, где вы будете на постоянной основе играть на реальные деньги, постарайтесь обозначить для себя цели и подобрать дисциплину. Кэш-покеристам стоит ориентироваться на одни клубы, турнирным — совсем на другие. Несколько лет назад открылся GGПокерОк https://terrapoker.com/iphone/ — развивающийся рум с высоким онлайном в дневное и ночное время суток, бонусами, акциями.

Покерные комнаты для новичков

Основные задачи, которые преследует новичок в покере — наращивание стартового капитала при минимальных вложениях средств, получение опыта и освоение азов разнообразных дисциплин карточной игры. Начинающим игрокам идеально подойдут румы, в которых регулярно организовываются фрироллы — турниры без денежного взноса. Конечно же, призовые в них редко бывают крупными, но для тренировки и первого заработка больших наград и не нужно. К таким комнатам относятся:

888Poker;

PokerStars;

Full Tilt Poker!

Принимая участия во фрироллах, вы сможете познакомиться с покером без необходимости играть бесплатно на условные фишки. Зарегистрироваться в вышеперечисленных румах, а также GGПокерОк, может каждый совершеннолетний посетитель.

Румы для турнирных игроков

Покерные турниры бывают различных видов, но наиболее популярными являются MTT, Sit&Go, Spin&Go. Регистрироваться на масштабные ивенты со значительными призовыми фондами надо тогда, когда вы уже достигли как минимум полупрофессионального уровня и легко выигрываете оппонентов на низких и средних лимитах. Более того, для успешного выступления на чемпионатах необходимо уметь играть на нескольких столах одновременно, применять аналитический софт и пользоваться покерной математикой. Перечень комнат с топовыми турнирами:

PokerStars;

GGПокерОК;

PartyPoker!

Многие начинающие игроки часто регистрируются в самых разрекламированных клубах, например, PokerStars. Однако же ограничивать себя одной площадкой не стоит, ведь можно играть на разных платформах.

Покер румы для кэша

Кэш-столы — универсальный вариант заработка как для новичков, так и для профессионалов. Дисциплина менее дисперсионная, чем турниры, не ставит покериста во временные рамки и позволяет без проблем отыскать соперников по уровню скилла. Комнаты:

RedKings Poker;

PokerDom;

PartyPoker;

PokerStars;

GGPokerOK!

В кэше важнейшую роль играет рейкбэк из-за того, что посетитель площадки генерирует существенный рейк. Не менее значимыми факторами выступают: бонусы, выдаваемые комнатой, поддержка валют и способов оплаты, качество софта.