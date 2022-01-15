LiveSport.ru — отзывы о капперском проекте

Отзывы о капере livesport.ru – один из показателей качества проходимости ставок. А по реальной статистике ресурса можно сделать вывод о доходности. Разберемся, стоит ли доверять сервису. и относится ли он к проверенным сайтам прогнозитов на спорт

LiveSport – бесплатные прогнозы

Это спортивно-аналитический портал, где прогнозируют события в футболе, хоккее, теннисе, боксе, баскетболе. Интерес к соревнованиям возрастает во время ежегодных чемпионатов.

Сайт сервиса удобно разделен на подкатегории. Здесь публикуют новости относительно интересных спортивных событий, так или иначе способных повлиять на результат. Недостаток оформления – переизбыток рекламного пространства. Свои услуги игрокам постоянно предлагают букмекеры и одиночные капперы.

Прогнозы на спорт

При поиске информации на сайте пользователю доступна опция сортировки. Матчи можно искать не только по видам спорта, но также по лигам, подкатегориям, игрокам. Сайт «Лайф спорт» бесплатно делится ценной статистикой, собранной за прошлые годы. По результатам прошедших чемпионатов можно делать выводы о текущих событиях.

Статистика

Капперы дают по 5-15 прогнозов ежедневно. Коэффициенты для игры предлагают высокие. Если анализировать проходимость ставок, то она оставляет желать лучшего: показатель менее 50%. Обычно выйти в плюс с таким подходом не удается.

Социальные сети

У «Лайф спорт» есть официальные страницы в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте. Среди подписчиков – реальные пользователи. Накрутки ботов нет. Информация для игроков регулярно обновляется, что говорит о стабильной надежной работе сервиса.

Отзывы

Пользователи отмечают, что на сайте публикуют качественную информацию. Особенно полезна новостная лента, где собрана свежая статистика. Единственная проблема – это проходимость ставок. Без поднятия этого показателя высокие коэффициенты и количество ежедневных выбросов не будет приносить прибыль на дистанции.

Итоги

LiveSport считают хорошим спортивно-аналитическим сервисом. По отзывам и итогам проверок, портал в группе активно действующих. Но у ресурса есть существенные недостатки. Проблема аналитики – низкая проходимость прогнозов. Из 15 ежедневных ставок, сделанных по рекомендации капера, проходят всего 6. Остальная информация, представленная на сайте, говорит о высоком профессионализме команды. Статистические данные разделены по группам, классифицированы, разбиты на графики. Можно посмотреть результаты команд за прошлые годы и даже заказать отчет сравнения.